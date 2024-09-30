Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 'Obezite kadınlarda meme kanserini tetikliyor'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:30

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, obezitenin kadınlarda meme kanseri riskini artırdığını belirterek, "Obezite nedeniyle vücuttaki yağ dokusunun artması, östrojen hormonunun yükselmesine yol açarak meme kanseri riskini artırıyor. Bu hastalıktan kaçınmak için doğru ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam tarzı olması gerekir" dedi.

Oturakçıibogil, kanserin dünyada ve Türkiye'de en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını, genetik faktörler ve çevresel etkenlerin hastalığın oluşumunda yüzde 90-95 oranında etkili olduğunu söyledi. Çevresel faktörlerin yüzde 30’unun beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğunu vurgulayan Oturakçıibogil, "Yanlış beslenme, obeziteye yol açarken, obezitenin meme kanseri ile doğrudan ilişkisi vardır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE OBEZİTE SIKLIĞI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde obezite oranlarının son on yılda üç kat arttığını belirten Oturakçıibogil, Türkiye'nin obezite sıklığında Avrupa’da en yüksek orana sahip olduğunu söyledi. DSÖ’nün 2022 yılı Avrupa Bölgesi Obezite Raporu’na göre, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 66,8'inin fazla kilolu, yüzde 32,1’inin ise obez olduğunu belirtti.

ÖSTROJEN VE MEME KANSERİ İLİŞKİSİ

Obezitenin kadınlardaki östrojen hormonu seviyesini artırarak meme kanseri riskini yükselttiğini söyleyen Oturakçıibogil, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 40’tan büyük olan kadınlarda meme kanserinden ölüm riskinin, BKİ'si normal olan kadınlara göre iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE ÖNERİLER

Obezitenin tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirten Oturakçıibogil, kilo kontrolü sağlamak için beslenme ve egzersiz önerilerinde bulundu: