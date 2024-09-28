Uzmanlar açıkladı: Bu hastalık obeziteden bile daha tehlikeli!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:32

Güncelleme: 28.09.2024 - 10:32

Günümüzde obezite küresel bir sorun olarak görülse de, kas gücü eksikliği daha sinsi bir sağlık tehdidi olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Gabrielle Lyon, kas kütlesinin insan sağlığı üzerindeki kritik rolüne dikkat çekiyor. Özellikle egzersiz eksikliği, yaşlandıkça Alzheimer, kalp hastalıkları ve metabolik rahatsızlıkların artmasına neden olabilir. Kas gücünü artırmak ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek, bu hastalıkları önlemede kilit bir rol oynuyor.

KAS GÜCÜ VE UZUN YAŞAM İLİŞKİSİ

Dr. Lyon, kasların yalnızca hareket etmek için değil, aynı zamanda vücudun enerji metabolizmasında ve genel sağlığında hayati rol oynadığını belirtiyor. Kas kütlesi eksik olan bireylerin, ölüm riskinin %50 daha fazla olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kas gücünü korumak, sağlıklı yaşlanmanın ve uzun yaşamın anahtarıdır.

ALZHEİMER VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TEHLİKESİ

Yaşlandıkça düzenli egzersiz yapmayan bireyler, Alzheimer ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Lyon, zayıf kas yapısının beyin sağlığını doğrudan etkileyerek "tip 3 diyabet" olarak adlandırılan bir tür metabolik bozukluğa yol açabileceğini vurguluyor. Kaslar, glikoz ve yağ asidi metabolizmasında önemli bir rol oynar ve bu süreçlerin bozulması beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir.

ÜREME SAĞLIĞI VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ

Kas kütlesi ve fiziksel sağlık, üreme sağlığı üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Dr. Lyon’a göre, yeterli kas gücüne sahip olmayan bireyler düşük testosteron ve düşük sperm kalitesi gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu da, egzersiz eksikliğinin sadece fiziksel sağlık değil, üreme sağlığı üzerinde de uzun vadeli olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor.

GÜÇLÜ KASLAR GÜÇLÜ YAŞAM ŞARTLARI SUNUYOR

Dr. Lyon, kasların vücudun "zırhı" olduğunu ve yaşlanmayı sağlıklı bir şekilde geçirmenin en büyük anahtarlarından biri olduğunu söylüyor. Haftada en az üç gün direnç antrenmanı yapmak, yalnızca kasları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda beyninizi ve kalbinizi de korur. İyi bir kas kütlesine sahip olmanın, uzun vadeli sağlığınızı nasıl etkilediğini anlamak, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır.