Uzmanlardan Dünya AIDS Günü çağrısı: ‘HIV’de erken tanı hayat kurtarıcı’

1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla HIV konusunda farkındalık yaratmak amacıyla uzman hekimler ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelerek erken tanının kritik rolüne vurgu yaptı.

HIV enfeksiyonunun, tıptaki gelişmeler sayesinde bugün yönetilebilir hale geldiğine işaret edildi. Gilead Türkiye’nin ev sahipliğinde “HIV Zor Değil / HİÇ Zor Değil” temalı toplantıda HIV testine erişimin kolaylaştırılması, damgalamanın azaltılması ve toplumda açık diyaloğun güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, “Toplumda HIV konusunda halen çok sayıda yanlış bilgi bulunuyor. HIV gündelik temasla, sarılmakla, aynı ortamı paylaşmakla ya da ortak eşya kullanımıyla bulaşmaz. En etkili korunma yöntemleri düzenli kondom kullanımı, düzenli test ve temas öncesi profilaksi gibi modern korunma yaklaşımlarıdır” diye konuştu.

Güneydoğu Nöroloji İnfeksiyon Derneği’nden Prof. Dr. Yeşim Taşova ise “HIV tüm kişileri etkileyebilir ancak toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve bilgiye erişimdeki sınırlılıklar kadınları daha kırılgan hale getiriyor. Gebelikte HIV doğru yönetildiğinde bebeğe bulaş neredeyse tamamen önlenebilir. Erken tanı hem kadınlar hem çocuklar için hayat kurtarıcıdır” dedi.

ÜCRETSİZ TEST

HIV testinin ülkemizde tüm sağlık kuruluşlarında genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler için ücretsiz ve güvenle yapılabildiğine dikkat çekildi.