Uzmanlardan ‘Elektronik sigara’ uyarısı: 'Çok genç yaşlarda kaybedilen hastalar bile olabiliyor'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:17

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:23

Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri, erken teşhis ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık. Ancak hastalık bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Bu konuda uyarılarda bulunan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Levent Cansever, akciğer kanserinin sigara, nargile ve elektronik sigara gibi tütün ürünleri ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜN ÜZERİNE GİTMEK LAZIM"

Prof. Dr. Cansever, akciğer kanserinin çoğu zaman hiçbir belirti vermediğine dikkat çekerek, "Geçmeyen öksürüğün üzerine gitmek lazım. Akciğer kanseri teşhisi koyduğumuz hastaların neredeyse yüzde 80’ine yakınında sigara öyküsü var" dedi. Akciğer kanserinin belirtileri arasında öksürük, kan tükürme, iştahsızlık ve kilo kaybı yer alırken, bazen hastalık erken evrede herhangi bir belirti göstermeyebilir. "Bazen çekilen filmlerde bir kitle imajı görülerek tanı süreci başlıyor" diyen Cansever, erken teşhisin önemine dikkat çekti.





SİGARA, ELEKTRONİK SİGARA VE NARGİLE TEHLİKESİ

Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birinin sigara olduğunu belirten Prof. Dr. Cansever, "Sigara her şeyden önce sigara, adı ister normal, ister mentollü, ister aromalı, ister elektronik olsun. Elektronik sigara gençler arasında yaygın, ancak o kadar masum değil. Akciğer kanseri haricinde birçok başka hastalığa da yol açabiliyor. Nargile içmek de neredeyse birkaç paket sigara içmeye bedel" dedi. Nargile ve elektronik sigara kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığı gibi, akciğerin diğer hastalıklarına da yol açabileceğini vurgulayan Cansever, "Bir nargile içmek, akciğer kanserini artıran sebeplerden biri. Akciğer kanseri dışında solunum yolu hastalıklarına da neden olabilir" dedi.

"PASİF İÇİCİLİK DE TEHLİKELİ"

Prof. Dr. Cansever, sigara içenlerin çevresindeki insanları da etkileyebileceğini belirterek, "Evde çocuğunuz, eşiniz varsa, sigara içseniz bile pasif içicilik nedeniyle onlar da akciğer kanserine yakalanabilir" diye konuştu. Pasif içiciliğin sigara içenler kadar olmasa da akciğer kanseri riskini artırabileceğine dikkat çeken Cansever, sigara içmenin sağlık üzerindeki zararlı etkilerini bir kez daha hatırlattı.





ERKEN TANI VE TEDAVİ İLE YAŞAM ŞANSI ARTIYOR

Akciğer kanseri tedavisinde cerrahi yöntemlerin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Cansever, "Akciğer kanseri evre 1 ile evre 2 hastalarına cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Erken teşhis koymak ve hastaları zamanında ameliyat etmek en iyi sonuçları veriyor" dedi. Son yıllarda, akciğer kanserine yönelik immünoterapilerin ve kemoterapinin de etkin tedavi seçenekleri olarak kullanıldığını belirten Cansever, hastaların sigara içmeye devam etmeleri durumunda hastalık riskinin arttığını söyledi.

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN DOKTORA BAŞVURULMALI"

Prof. Dr. Cansever, uzun süre devam eden öksürüğün, akciğer kanseri, KOAH ya da diğer solunum yolu hastalıklarının belirtisi olabileceğini belirtti ve ekledi:



"Grip olduğumuzda birkaç gün içinde iyileşiriz, ancak öksürük 1 ay sürüyorsa, mutlaka doktora gidilmeli." Akciğer kanserinin erken evrelerde daha etkili tedavi edilebileceğini söyleyen Cansever, sigara içenlere ve ailelerinde kanser öyküsü bulunanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.