Sivas’ta ele geçirildi: Tam 55 adet kaçak elektronik sigara...

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar neticesinde 55 kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Sivas’ta ele geçirildi: Tam 55 adet kaçak elektronik sigara...
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:10

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

BİR KİŞİYE YASAL İŞLEM

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 55 adet elektronik sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, halk sağlığını tehdit eden ve devletimizi vergi kaybına uğratanlara yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."


Etiketler: #Kaçakçılık #Kaçakçı

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