Uzmanlardan influenza uyarısı: 'Bazı çocuklarda ciddi seyredebilir'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:09

Kış aylarında yaygın görülen solunum yolu hastalıklarından biri olan influenza (grip), özellikle çocukları etkileyerek yüksek ateş, halsizlik ve solunum sıkıntıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Kayseri HÜMA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

BULAŞ YOLLARI VE BELİRTİLER

Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün enfekte bireylerin öksürmesi ve hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaştığını belirterek, aynı zamanda kontamine yüzeylere temas edilmesiyle de bulaşabileceğini ifade etti. Grip olan kişilerle yakın temasta bulunmanın bulaş riskini artırdığını vurgulayan Dr. Senem, gıdalar yolu ile grip bulaşının olmadığını dile getirdi.

Grip belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

Ani başlayan yüksek ateş

Titreme ve üşüme hissi

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk

Kuru öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Mide bulantısı, kusma ve ishal (özellikle çocuklarda)

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Dr. Mehtap Senem, grip hastalığının genellikle hafif seyretse de bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirtti. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altındadır. Astım, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan çocukların gripten daha fazla etkilenebileceğini ifade eden Dr. Senem, bu gruptaki çocukların mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Hastalığın tanısında burun ve boğaz sürüntülerinden alınan örneklerin PCR yöntemiyle incelendiğini belirten Dr. Senem, bazı durumlarda ek testlerin de gerekebileceğini söyledi. Şiddetli vakalarda lenfosit sayısında azalma görülebileceğini ve bakteriyel enfeksiyon eklenmişse hemogram ve CRP gibi testlerin de değerlendirilerek uygun tedavi planı yapılması gerektiğini belirtti.

Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlardır:

Ateş ve ağrı yönetimi için parasetamol veya ibuprofen grubu ilaçlar kullanılabilir, ancak aspirin kesinlikle önerilmez.

Doktor kontrolünde yaş ve kilo gibi faktörlere göre antiviral ilaçlar kullanılabilir.

Çocuğun bol sıvı tüketmesi ve istirahat etmesi sağlanmalıdır.

GRİPTEN KORUNMA YOLLARI

Dr. Mehtap Senem, gripten korunma konusunda şunları önerdi:

Elleri sık sık yıkama ve hijyen kurallarına dikkat etme

Grip olan kişilerle yakın temastan kaçınma ve ortak eşyaları kullanmama

Dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirme

Düzenli uyku ve stresten kaçınma

Kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanma

Grip aşısının özellikle risk grubundaki çocuklar için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Senem, astım, diyabet, kalp veya böbrek hastalığı olan çocukların ve onlarla aynı evde yaşayan bireylerin mutlaka aşılanması gerektiğini ifade etti. 6 ay - 5 yaş arasındaki çocukların özellikle 6 ay - 2 yaş grubunun grip aşısı ile korunabileceğini belirtti.

Grip salgınlarının yayılmasını önlemek ve çocukları korumak için ebeveynlerin bu önerilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Mehtap Senem, sağlıklı bir kış dönemi için erken önlem almanın önemine dikkat çekti.