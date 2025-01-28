Yarıyıl tatilinde çocuklarda artan risk: Öksürük ve hapşırıkla bulaşan influenza nasıl önlenir?

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:25

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:25

Halk arasında grip olarak bilinen influenza, A, B ve C olmak üzere üç farklı türde ortaya çıkıyor. Özellikle A ve B tipi grip, çocuklarda daha ağır seyrederek yüksek ateş, yaygın kas ağrıları, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor. C tipi influenza ise genellikle hafif semptomlarla atlatılıyor. Uzmanlar, influenza vakalarının geçiş dönemlerinde arttığına dikkat çekerek tanı ve korunma yöntemlerinin önemine vurgu yapıyor.

"ANİ BAŞLANGIÇLI ATEŞ, İNFLUENZA BELİRTİSİ OLABİLİR"

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Akbulut, influenzanın ani başlangıçlı ve sebebi bulunamayan yüksek ateşle kendini gösterebileceğini belirtti. Dr. Akbulut, “Bu hastalık A, B ve C olarak üç çeşitte karşımıza çıkıyor. A ve B grubu çocuklarda daha ağır seyrederken, C grubu daha hafif semptomlarla atlatılabiliyor. Özellikle geçiş dönemlerinde, eylül ve ekim aylarından itibaren başlayan yüksek ateş, kas ağrıları, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtiler influenzayı düşündürüyor. Muayene sonrasında burun ve ağızdan alınan sürüntülerle tanı koyabiliyoruz. Ancak esas önemli olan, çocuklarımızı bu hastalıktan nasıl koruyacağımız” dedi.

“KAPALI ALANLARDAN UZAK DURUN”

Ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde çocukların alışveriş merkezleri ve oyun alanları gibi kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirdiğini belirten Dr. Akbulut, bunun influenzanın bulaşma riskini artırdığına dikkat çekti. “Kapalı alanlarda hasta çocukların bulunması bulaşma oranını artırıyor. Bu nedenle çocuklarımızı bu tür mekanlardan uzak tutmalıyız. Ayrıca öksürme ve hapşırma yoluyla bulaşan influenza, temas yoluyla da yayılabiliyor. Hijyene dikkat etmek, elleri sık sık yıkamak, hasta kişilerle temastan kaçınmak ve ortamları havalandırmak bu hastalıktan korunmada büyük önem taşıyor” diye konuştu.

"DİRENÇLİ ATEŞTE HEKİME BAŞVURUN"

İnfluenza belirtileri arasında dirençli ateşin önemine dikkat çeken Dr. Akbulut, “Dirençli ateşe ek olarak yoğun kas ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, nadiren ishal, bulantı ve kusma gibi semptomlar görülebilir. Özellikle ani başlangıçlı ve sebat eden yüksek ateş durumunda mutlaka bir doktora başvurulmalı. Hekimin önerdiği ilaç tedavisi ile hastalık kontrol altına alınabilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çocukların kapalı alanlardan uzak tutulmasını, açık havada vakit geçirmelerini ve kişisel bakımlarına dikkat edilmesini öneriyor. Influenza sezonunda alınacak önlemlerle hastalığın yayılımı büyük ölçüde azaltılabilir.