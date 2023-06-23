Uzmanlardan kurban kesiminde 'salgın hastalık' uyarısı!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:18

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:31

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarından veteriner hekim Mesut Seçer, kurban kesimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış kesimhanelerde ya da kurban kesim bölgelerinde yapılması gerektiğini ifade etti.

"2 METRE DERİN ÇUKURLARA GÖMÜLMELİ"

Kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat çeken Seçer, şöyle konuştu:

"Hayvanın iç organlarına dikkat edilmeli. İç organların kısa sürede çıkarılması ve bunların kistli ya da zoonoz hastalıklar taşıyıp taşımadığına dikkat etmek gerek. Gerek kırım kongo, gerek şarbon, gerek brusella gibi hastalıklara karşı bunların derin çukurlara gömülmesi gerekir. Kurbanlık hayvanlarda en çok karşılaştığımız şey ise kist hidatik hastalığı bakımından iç organların bulunmasıdır. Kistli organların köpek ve kediler tarafından yenmesini engellemek amacıyla mutlaka bu organların çıkarılıp 2 metrelik derin çukurlara gömülmesi gerekir."

"AÇIK YARA VARSA ELDİVEN KULLANILMALI"

Seçer, kesimi yapacak kişinin işinin ehli bir kasap olması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı:

"Özellikle hijyen açısından eldiven takılmalı. Yarası olan kişilerin özellikle eldiven takarak kesimi yapmasını sağlamamız gerekir. Tüberküloz olsun, şarbon olsun bu tarz zoonoz hastalıkların karşınıza çıkmaması için hayvanların sağlık raporunun olmasına dikkat edilmeli. Velev ki böyle bir hayvanla karşılaştınız diyelim; o zaman vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilerek bunların ekipler tarafından imhası sağlanmalıdır.

Kistli organlar dediğimiz şey zaten karaciğer, akciğer bölgelerinde üzerinde balon tarzındaki yapılar mevcut olduğu organlardır. Hayvanın genellikle akciğer bölgesinde sarımtırak bir renkte kaplama şeklinde olmaktadır. Bunlar zaten normal görüntüden farklı bir görüntü. Et üzerinde ve organlarda bir yapı gördüğünüzde muhakkak ilgililere haber vermeniz gerekmektedir."

"ETLERİ TEK PORSİYON HALİNDE SAKLAYIN"

Seçer, kurban etlerinin saklama koşullarına ilişkin de, şu uyarılarda bulundu:

"Kurban etleri gıda için taşımaya uygun malzeme ve materyalle taşınması, bunların hava alabilir şekilde taşınması gerekmektedir. Etlerin ayrıca genellikle tek yemeklik porsiyonlar şeklinde saklanmasına özen göstermeliyiz. Buzdolabının sebzelik bölümünde bir hafta, buzluk bölümünde birkaç ay saklanabilir. Derin dondurucularda ise 6 aya kadar saklanabilmektedir."