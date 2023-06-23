Kurban etine çıplak elle dokunmayın!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün hayvanların kan ve vücut dokuları ile bulaşabileceğini söyleyen Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın" dedi.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:00
Kurban etine çıplak elle dokunmayın!
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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının daha çok İç Anadolu, Karadeniz’in orta bölgesinde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde görüldüğünü hatırlattı.

Kader, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yönünden şuurlu olmaları gerektiğini ifade etti.

"ELDİVENLE DOKUNMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

KKKA hastalığın iki bulaş yolu olduğunu da vurgulayan Kader, “Birincisi vücuda virüs taşıyan kenelerin tutunması, ikicisi ise virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle dokunma sonrasında bulaş söz konusu. Dolayısıyla önümüzde Kurban Bayramı var. İnsanlar hayvana, et, doku ve kanlarıyla çıplak elle çok sık temas edecekler. Özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşların kurbanlık hayvanlara çıplak elle temas etmemesi ve mutlaka bir eldivenle dokunmaları çok önemli. Çünkü hayvanlar da bu virüsü taşıyabiliyor. Kendisi hastalık belirtisi göstermese de kanlarında ve dokularında bu virüsü taşıyorlar. Dolayısıyla çıplak elle ete dokunduğumuzda bu virüsü kolaylıkla alabiliyoruz” dedi.


Kurbanlık Kurban Bayramı kurban KKKA

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