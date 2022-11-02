Uzmanlardan pterjium (kuşkanadı) uyarısı!
Uzmanlar, halk arasında gözün üstüne et yürümesi olarak bilinen pterjium (kuşkanadı) hastalığının bölgede daha fazla olduğunu ifade ederek yurttaşlara uyarılarda bulundular.
Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Baran Bari İlhan, pterjium (kuşkanadı) hastalığının bölgede daha fazla görüldüğünü ifade ederek, “Halk arasında gözün üstüne et yürümesi olarak bilinen bu rahatsızlık ülkemizde oldukça yaygındır. Pterjium rahatsızlığı kornea adı verilen gözün en ön saydam tabakası üzerine ve gözün beyazında, genellikle burun tarafından et yürümesidir.
Güneşi bol kuru memleketlerde daha fazla oluyor. Fazla ilerleyince astigmat yapıp, geç alınanlarda ise altında iz bırakabiliyor. Bu durumda hastalar, bazen doktorun etin hepsini almadığını sanırlar, oysa uzun süre bekletilenlerde ve geç tedavi olanlarda iz bırakabiliyor. Bizim bu yörede batıya göre biraz daha fazladır” dedi.
Rahatsızlığın çoğu kişi tarafından sadece kızarıklık olarak algılandığını vurgulayan İlhan, “Pterjium'un, erken dönemde sadece kızarıklık olmasına rağmen kornea üzerine yürüdüğünde, yapıştığı yerde deformasyona ve lekeye neden olduğunu, tedavi edilse bile yol açtığı astigmat ve lekenin kişinin görme kalitesini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Dr. İlhan, “Bunlar gözleri hep kızarık gezerler. Ameliyatları damla damlatılarak ve uyuşturularak yapılıyor. En önemli sıkıntı nüksetme ihtimalleri var. Güneş gözlüğü kullanmanın ve aşırı ekran kullanımından uzak durmanın bu etin büyüme hızını yavaşlatıcı, nüksetme ihtimallerini azaltıcı yönleri var. Bu durumda hastaların mutlaka doktorlarına başvurmalarında fayda vardır” diye konuştu.
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