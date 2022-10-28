Uzmanından 'doğru ve düzenli egzersiz' vurgusu: Ömrü uzatıyor...

28 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, doğru ve düzenli yapılan egzersizlerin birçok hastalığı önleyebileceğine dikkat çekti. Egzersizin düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite olarak tanımlandığını belirten Şirin şöyle konuştu;

"Tekrarlı şekilde yaptığımız vücut hareketlerin genel adıdır egzersiz. Fiziksel aktiviteler bir çok konu da bizlere avantaj sağlar. İdeal kilonuzu. koruyabilirsiniz. Kan basıncımızı kontrol altına alabiliriz. Kolesterol seviyemizi dengeler.

SAĞLIĞA YARARI ÇOK!

Diyabet ve kan şekerini düzenler. Psikolojik sağlığımızı korur. Kronik ağrıları azaltır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarını önleyebiliriz. Şimdi hep birlikte bu egzersizlere fizyoterapist gözüyle bakalım ;Günlük yaşamımızda vücudumuzu bir çok etkilere maruz bırakıyoruz bunların sonucu olarak kas ve iskelet sistemimizde oluşan fıtıklar, omurga şekil bozuklukları ve kas kısalıkları ortaya çıkmaktadır. Oluşan fıtıklarda şekil bozukluklarında kas sistemimizi ne kadar güçlü tutarsak bize olan yansımaları o kadar azalır. Bizlere daha iyi bir postür kazandırır. Esnek bir vücuda sahip olmamızı sağlar. Vücutta ki güç dengesizliklerini azaltır. Vücudun alışmış olduğu oksijeni daha verimli kullanmasına yardımcı olur. Düzenli egzersiz ve spor yapmak erken yaşlardan bireylere kazandırılmalıdır."

FITIK VARSA DİKKAT!

Egzersizin yapım şekline de değinen Şirin, "Biz fizyoterapistler hareketin hızlı bir şekilde yapılmasından ziyade hareketin son noktalarını bekleyip içimizden 5 yada 10 sn sayarak tekrarlı bir şekilde yapılmasını öneriyoruz. Doğru nefes alıp verilmeli egzersiz sırasında nefes kontrolümüzü iyi ayarlamalıyız . Egzersiz sırasında postürümüzü korumalıyız. Düzenli ve istikrarlı yapmaya özen göstermeliyiz güçlenmeleri hissedebilmek için . Hareketi açığa çıkardığımız noktalarda vücudumuzu iyi dinlemeliyiz ağrı sinyali veriyorsa ağrının üzerine gidip zorlatmamalıyız . Bel fıtığı ,boyun fıtığı olan bireyler bu tarz durumlarda daha da dikkatli olmalıdır fıtığı artıracak bası yapacak hareketlerden uzak durmalıdır o yüzden her egzersizi herkes yapmamalıdır .Sağlık durumuna göre planlanmalıdır" dedi.



