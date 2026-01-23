Uzmanlardan 'serviks kanseri' açıklaması: 'HPV aşısı güçlü koruma sağlar'

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), 1–31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kamuoyuna önemli uyarılarda bulundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ile Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, serviks kanserinin kader olmadığını belirterek, erken tanı, HPV aşısı ve düzenli taramanın hayat kurtardığını vurguladı.

"HPV AŞISI, HPV TİPLERİNE KARŞI GÜÇLÜ KORUMA SAĞLAR"

Serviks kanserinin, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, hastalığın büyük oranda İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Karadurmuş, bu kanser türünün önlenebilir olmasının önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sevindirici olan, serviks kanserinin önlenebilir ve erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebilir bir hastalık olmasıdır. HPV aşısı, serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü koruma sağlar. Aşının, cinsel yaşam başlamadan önce uygulanması en yüksek koruyuculuğu sağlasa da ileri yaşlarda da fayda gösterdiği bilinmektedir.”

"ERKEN TANI SAYESİNDE HASTALIK TAMAMEN TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Düzenli Pap-smear testi ve HPV taramalarının hayati rolüne değinen Karadurmuş, bu testlerin kanserin henüz belirti vermeden erken evrede saptanmasına olanak tanıdığını vurguladı. Karadurmuş, “Serviks kanseri erken evrede çoğu zaman belirti vermez. Bu nedenle herhangi bir şikâyet olmasa dahi düzenli jinekolojik muayene ve tarama testleri ihmal edilmemelidir. Erken tanı sayesinde hastalık tamamen tedavi edilebilir, yaşam kalitesi ve sağkalım oranları belirgin şekilde artar” dedi.

TTOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise farkındalık ayının, kadınların bilinçlenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Yanlış inanışların hâlâ yaygın olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Serviks Kanseri Farkındalık Ayı, kadınları bilgilendirmek, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatmak ve yanlış bilgileri ortadan kaldırmak açısından kritik bir dönemdir. Bilgi, aşı ve tarama ile serviks kanseri büyük ölçüde önlenebilir.”

İmamoğlu, tüm kadınları sağlıklarını korumak için harekete geçmeye çağırarak, tarama programlarına katılımın ve HPV aşısı hakkında bilgi almanın önemini vurgulayarak, “Erken tanı hayat kurtarır. Serviks kanseri önlenebilir bir kanserdir” dedi.