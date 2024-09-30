Uzmanlardan uyarı: 'Ani sıcaklık değişimleri hastalıkları tetikliyor'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:21

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:21

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Havaların bir ısınıp bir soğumasının insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Dr. Akyol, bu dönemlerde özellikle solunum yolu hastalıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Mevsimsel değişikliklerin sindirim sisteminden duygu durumuna kadar birçok alanı etkilediğini dile getiren Dr. Akyol, sıcaklık dalgalanmalarının başta alerjik astım, KOAH, grip ve nezle gibi hastalıkları tetiklediğini ifade etti.

"ALERJİK ASTIMI OLANLAR DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ"

Özellikle alerjik astım hastalarının kendilerini korumaları gerektiğini belirten Dr. Akyol, sıcaklık değişimlerinin öksürük, nefes darlığı ve burun tıkanıklıkları gibi solunum yolu problemlerini artırdığını söyledi. Viral enfeksiyonların da bu dönemde sıkça görüldüğüne dikkat çekti.

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERE ÖZEL UYARI

65 yaş üstü kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kalabalık ortamlarda çalışanlar için de önemli uyarılarda bulunan Dr. Akyol, bu kişilerin soğuk havalarda uygun giyinmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, 65 yaş üstü kişilerin yıllık aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Dr. Akyol, sağlıklı kalmak için lifli gıdalar tüketmenin, bol su içmenin ve bedensel aktiviteler yapmanın önemine dikkat çekti.