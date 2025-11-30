Uzmanlardan uyarı: Ekran kullanımı gelişimi etkileyebiliyor

Ekran kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların geçirdikleri süre de hızla artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Pediatri Akademisi ve Kanada Pediatri Derneği gibi uluslararası kuruluşlar, iki yaşından küçük çocukların ekranla tanıştırılmaması, okulöncesi çocukların ise günde en fazla bir saat ekran süresiyle sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Çocuk gelişim uzmanı Hümeyra Özsoy, ailelerin ekran kullanımını yönetebilmesi için şu önerilerde bulundu:

- Ekran kullanımını yaşa göre sınırlandırın. 0-2 yaş sıfır ekran. (yaş x 10 dk)

- Mümkün oldukça ekranı birlikte aktif kullanın. l Kaliteli, yaşa uygun içerikleri tercih edin.

- Ekranı ödül, ceza veya sakinleştirme aracı olarak kullanmayın.

- Açık hava oyunlarını ve fiziksel aktiviteleri günlük rutine ekleyin.

- Ev içinde ekran kullanımına dair net kurallar oluşturun.