Uzmanlardan uyarı: İşlenmiş gıda ve sigara kolorektal kanseri tetikliyor

Genel Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Serdar Yol, kolorektal kanserin büyük oranda kalın bağırsakta oluşan poliplerden geliştiğini belirterek, yaşam boyu görülme riskinin erkeklerde yüzde 4.5, kadınlarda yüzde 3.2 olduğunu söyledi. Kolonun sindirim sisteminin son bölümünü oluşturduğunu belirten Yol, son 15-20 santimetrelik kısmın rektum olarak adlandırıldığını ve bu bölgede gelişen kanserlerin kolorektal kanser olarak tanımlandığını ifade etti.

BELİRTİLER: KANLI DIŞKI, KARIN AĞRISI, KİLO KAYBI

Yeni başlayan kabızlık, sık tuvalete gitme isteği ve tam rahatlayamama, dışkının incelmesi, makattan kan gelmesi veya dışkıda kan görülmesi, kansızlık, karın ağrısı, halsizlik ve kilo kaybının önemli belirtiler arasında yer aldığı aktarıldı. Bağırsak polipleri, ailesinde kolorektal kanser hikayesi bulunanlar, inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar, kalıtsal genetik bozukluğu bulunanlar, işlenmiş gıdaları fazla tüketenler, meyve ve sebzeyi az tüketenler, sigara kullananlar ile ailesinde meme, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri bulunan kişilerin risk grubunda olduğu vurgulandı.

EN ETKİLİ TANI YÖNTEMİ KOLONOSKOPİ

Hastalığın tanısında dışkıda gizli kan testinin yanı sıra en önemli yöntemin kolonoskopi olduğu belirtildi. Makattan kanaması olan her hastada, ailede öykü yoksa 50 yaşından itibaren; birinci derece akrabasında kolorektal kanser bulunanlarda ise hastalığın görüldüğü yaştan 10 yıl önce kolonoskopiye başlanması öneriliyor. Tedavide cerrahi yöntemlerin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapinin kombine şekilde uygulanabildiği, tedavi planının kişiye özel olarak belirlendiği kaydedildi.