Uzmanlık eğitimi giriş sınavına 4 bin 547 kişi girdi, 812’si yerleşti, sendikalar tepki gösterdi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı’nın (DUS) 2024 1. dönem sonuçları açıklandı. Sınava 4 bin 547 kişi girerken sadece 812 kişi yerleşti. Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, birçok diş hekimliği fakültesinde akademisyen yetersizliği varken, DUS için yeterli kontenjan açılmamasına tepki göstererek “Gidişat yurttaşları dişsiz, diş hekimlerini işsiz bırakacak” dedi.

DUS ile yerleşen hekim sayısının çok az olduğunu vurgulayan Uğur, “81 il olduğunu düşündüğümüzde sekiz tane ana bilim dalına bir tane uzman alsa dahi bu rakamı karşılamaya yetmiyor” dedi. Uğur, “AKP iktidarı diş hekimliği eğitimi alanında insan gücü planlaması yapmadığı gibi ardı ardına diş hekimliği fakülteleri açarak öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaratmıştır. 58 öğrenciye 1 profesör, 100 öğrenciye 1 doçent gibi yetersiz öğretim görevlisi düşmektedir. Birçok üniversitede öğrenci sayısının ortalama 60 olduğu düşünülürse bazı üniversitelerde hiç profesör, doçent veya öğretim üyesinin olmadığı anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

MEVZUAT EKSİK KALDI

Diş hekimlerinin hak ettikleri çalışma ortamlarında çalışamadığını söyleyen Uğur, “Çalıştıkları hastanelerde çoğu zaman ekipman eksiği sebebiyle uzmanlıklarının gerekliliklerini, haliyle görevlerini yerine getirememektedirler. Diş hekimlerimiz üzerinde, hastane idaresi tarafından iş tanımlarında olmayan protez, dolgu, kanal vb. uygulamalarını yapmaları konusunda baskı kurulmaktadır. Ağız, diş ve çene radyolojisi alanında uzman hekimlerin iş tanımlarına ilişkin bir mevzuat eksikliği mevcut” ifadelerini kullandı. Uğur ayrıca uzman diş hekimlerinin, birçok hastanede “triaj hekimi” benzeri görevlerde çalıştırılmasına tepki gösterdi.