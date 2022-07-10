Vakalar sekiz kat artınca, Bakan Fahrettin Koca yeni doz önerdi, yurttaşlar randevu alamadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarındaki artış karşısındaki “Müsterih olun” açıklamasını değiştirerek “ısrarla” hatırlatma dozunun yapılmasını önerdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarındaki artış karşısında yaptığı “Müsterih olun” açıklamasını değiştirdi. Koca, aşı etkisinin altı ayda geçtiğini belirterek “50 yaş üstüyle risk grubundakilere hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz” dedi. Ancak aşı randevu siteminin risk grubundaki yurttaşlara kapalı olduğu ortaya çıktı. Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sistemi açmadan aşılanmayı önermenin anlamı olmuyor. Bu durum, bakanlığın aşılamaya ciddiyetle eğilmediğinin göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.
11 GÜN SONRA DEĞİŞTİRDİ
Bakan Koca, 28 Haziran’da, artan vakalar üzerine “Maskeler geri mi” sorusunu, koronavirüsü gribe benzeterek “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” yanıtını verdi. Koca bu sözlerinden 11 gün sonra, vaka sayısındaki artışın büyümesi üzerine, “50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden altı ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz” açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Buna karşın Koca’nın işaret ettiği gruptaki yurttaşlar, eNabız’a girdiklerinde “Aşı süreciniz tamamlanmıştır” uyarısı ile karşılaşıyor, randevu alamıyor.
TTB İkinci Başkanı Ökten, Sağlık Bakanlığı’nın riskli gruplara aşı önerdiğini ancak aşı radevularının kapalı olduğuna dikkat çekerek “Daha önce de böyle çelişkili durumlar yaşandı. Bakan yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Önce sistemi açıp sonra açıklama yapmalılar. Bizde işler hep tersten yürüyor” dedi. Haziran başından bu yana vaka sayılarında neredeyse sekiz kat artış olduğuna dikkat çeken Ökten, “Vaka sayıları 7 bin’lerden 56 binlere çıktı. Bayram sonunda vakalar artacak” uyarısını yaptı. Aşının Covid-19’a karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayan Ökten, “Tam aşı dediğimiz üç doz uygulunan kişiler yüzde 35’ler seviyesinde. Bakanlık aşılamayı unuttu açıkçası. Yeniden hatırlaması iyi olacak ama bu sözde olmamalı. Bakanlığın bunu çok daha ciddiye alması gerek” ifadelerini kullandı. Ökten, sağlık çalışanlarının da en büyük risk grubu içinde olduğunu belirterek “Onlara da sistemin açılıp aşılanmaları gerek” değerlendirmesini yaptı.
KISA SÜREDE BÜYÜK ARTIŞ
Bakan Koca, 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz” ifadelerini kullamıştı. Maske zorunluluğunun kalkmasının üzerinden henüz iki ay geçmeden vaka sayıları sekiz kat arttı.
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