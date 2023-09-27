Veteriner hekimlerden Dünya Kuduz Günü etkinliği
Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) Dünya Kuduz Günü'ne özel panel düzenleyecek.
Veteriner Hekimler Derneği, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nde kuduz hastalığına ilişkin önemli bilgilerin aktarılacağı panel düzenleyecek. Kuduz hastalığının yüzde 99 öldürücü ancak yüzde 100 önlenebilir olduğuna dikkat çekilecek olan penelde doktor Şükran Köse, "tıbbi açıdan kuduzun ne olduğunu", Hikmet Ün, "kuduzla mücadelenin geçmiş ve geleceğini" anlatacak. Doktor Aykut Özkul ise "tek sağlık açısından kuduz" konusunu masaya yatıracak. Kolaylaştırıcılığını Doktor Taner Karaoğlu'nun yapacağı panel, saat 14.00'te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.
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