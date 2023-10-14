Veterinerlerden 'Dünya Yumurta Günü' mesajı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 19:06

Güncelleme: 14.10.2023 - 19:08

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, 13 Ekim Dünya Yumurta Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ertürk, açıklamasında Türkiye'nin önemli bir yumurta üreticisi iken yeterince yumurta tüketememesinin anlaşılır olmadığını vurgulayarak "Ekonomik şartlar yumurta gibi ulaşılması en kolay bir gıdayı bile ulaşılamaz kılıyor. Üretici yumurtasını satmak için, tüketici yumurtaya erişmek için çaba sarf ediyor" dedi. Artan fiyatlar yumurta tüketiminin azalmasının en önemli sebebi olduğunun altını çizen Ertürk, "Yarın çocuklarımızın dünya ile rekabet eden zeki insanlar olması için sadece yumurta değil her türlü hayvansal proteine erişimin kolay olması gerekir" ifadelerini kullandı. Ertürk, "Kanatlı sektöründe 24 saatlik bir gecikme bir sürüyü yok edebilir. Bu hıza uygun tanı ve tedavi yapacak alt yapıya sahip veteriner sağlık organizasyonunun kurulması şart" diye konuştu.

'Denetimler sıkı olmalı'

Tavukta ve yumurtada veteriner hekim kontrolü olmadan kullanılan ilaç ve kimyasalların her gün sofralara gelmesini kimsenin istemeyeceğini ifade eden Ertürk, "Üreticilerin bu tür maddelere erişiminin mutlaka engellenmesi gerekir. Çiftliklerde hekimler tarafından kullanılan ilacın bakanlığa bildirmesi zorunlu. Bu denetimlerin daha sıkı yapılması halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor" dedi. Ertürk, yumurta üretimini tehdit eden önemli başka bir sorunun da tavukçuluk endüstrisindeki tekeller olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu gün dünya anaç tavuk üretimindeki damızlık sürüler üç, dört çok uluslu şirketin elinde. Yurdumuzun dört bir yanı ateş çemberi altında. Olası bir ticari ambargo durumunda etlik tavuk üretimimizin yüzde 98’ ini, yumurta üretimimizin yüzde 90’ını oluşturan kanatlı sürülerinin devamı ülkemize gelemez. Halkımızı besleyemeyiz."