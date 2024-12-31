Yapay zeka sağlıkta çığır açıyor: Uzmanlardan ilham verici uygulamalar

31 Aralık 2024 Salı, 14:32

Yapay zeka, sağlık sektöründe hızla yerini almaya devam ediyor. Özellikle hastalık teşhisi, tedavi yöntemleri ve hasta takibi gibi alanlarda büyük bir devrim yaratması beklenen yapay zeka teknolojileri, Türkiye'de de önemli adımlar atılmasına olanak tanıyor. 2019 yılından bu yana sağlıkta yapay zeka uygulamaları konusunda yoğun çalışmalar yürüten Prof. Dr. Melih Bulut, Türkiye'deki bazı önemli başarı örneklerine değinerek bu teknolojinin gelecekte nasıl bir rol oynayacağını açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE SAĞLIKTA YENI BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Prof. Dr. Melih Bulut’un öncülüğünde 2019 yılında düzenlenen Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi, alanındaki birçok uzmanı bir araya getirdi. Konferans, büyük bir ilgiyle karşılandı ve sağlık sektöründeki profesyonellerin yapay zekanın potansiyelini daha derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıdı. Prof. Bulut, bu zirvenin ardından Türk bilim insanlarının ve şirketlerinin bu alandaki hızla gelişen projelerine de dikkat çekti.

TEŞHİS VE TEDAVİDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Yapay zekanın sağlık alanındaki en dikkat çeken uygulamalarından biri, inme hastalığının erken teşhisi. Türkiye’deki bir girişim, MR ve tomografi görüntülerini analiz ederek inme teşhisi koyabiliyor. Bu sistem, özellikle kırsal alanlarda, 24 saat aktif olarak çalışabilecek bir çözüm sunuyor.

Cilt kanseri tanısında ise yapay zeka, dermatoloji uzmanlarıyla karşılaştırıldığında yüksek doğruluk oranlarına sahip. Erken teşhis ve tedavi sürecinde kritik öneme sahip olan bu teknoloji, kanserin daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilmesine yardımcı oluyor.

BEBEK SAĞLIĞINDA ERKEN TEŞHİS: SEREBRAL PALSİ ÖRNEĞİ

Yapay zeka, bebek sağlığında da önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, bebek hareketlerini izleyen yapay zeka sistemleri, erken dönemlerde kordon dalı dolaşmasından kaynaklanan rahatsızlıkları tespit ederek serebral palsi gibi hastalıkların önceden tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede, tedaviye erken başlanarak bebeklerin sağlıkları iyileştirilebiliyor.

YAPAY ZEKA VE SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARASINDAKİ GELECEK İLİŞKİSİ

Prof. Bulut, yapay zekanın doktorların yerini alıp almayacağı konusuna da değindi. Yapay zekanın, doktorları ve diğer sağlık profesyonellerini daha verimli hale getirecek bir "karar destek sistemi" olarak kullanılması gerektiğini vurguladı. Ancak, doktorların ve sağlık çalışanlarının yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilmesi için eğitim ve adaptasyon süreçlerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ VE VERİ ODAKLI SAĞLIK

Sağlıkta yapay zeka kullanımının önündeki en büyük engellerden birinin "felsefi değişim" olduğunu belirten Prof. Bulut, tıbbın daha önce 'önce zarar verme' yaklaşımından, artık 'proaktif ve veri odaklı sağlık yönetimine' geçmesi gerektiğini söyledi. Bu geçişin yapay zeka ve dijital sağlık teknolojileriyle mümkün olacağını ifade etti.

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA GELECEĞİN TEMEL TAŞI OLACAK

Gelecekte sağlık hizmetleri, daha kişiselleştirilmiş ve veri odaklı hale gelecek. Yapay zeka, sadece hastalıkların teşhisini değil, aynı zamanda tedavi süreçlerini ve hasta takibini de köklü bir şekilde dönüştürecek. Türkiye, bu alanda önemli adımlar atmaya devam ederken, sağlık profesyonellerinin yapay zekaya uyum sağlaması gerektiği de açıkça ortada. Yapay zeka teknolojilerinin sağlık sektöründe yarattığı bu devrim, geleceğin sağlıklı toplumlarına kapı aralayacak.