Yapay zeka sağlıkta çığır açıyor: Uzmanlardan ilham verici uygulamalar
Sağlıkta yapay zeka kullanımının giderek arttığını belirten uzmanlar, bu teknolojinin teşhis, tedavi ve hasta takibinde nasıl devrim niteliğinde değişiklikler sağladığını anlatıyor. 2019’dan bu yana aktif olarak bu alanda çalışan Profesör Melih Bulut, Türkiye’deki yapay zeka uygulamalarını ve gelecekteki potansiyelini Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.
Yapay zeka, sağlık sektöründe hızla yerini almaya devam ediyor. Özellikle hastalık teşhisi, tedavi yöntemleri ve hasta takibi gibi alanlarda büyük bir devrim yaratması beklenen yapay zeka teknolojileri, Türkiye'de de önemli adımlar atılmasına olanak tanıyor. 2019 yılından bu yana sağlıkta yapay zeka uygulamaları konusunda yoğun çalışmalar yürüten Prof. Dr. Melih Bulut, Türkiye'deki bazı önemli başarı örneklerine değinerek bu teknolojinin gelecekte nasıl bir rol oynayacağını açıkladı.
YAPAY ZEKA İLE SAĞLIKTA YENI BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Prof. Dr. Melih Bulut’un öncülüğünde 2019 yılında düzenlenen Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi, alanındaki birçok uzmanı bir araya getirdi. Konferans, büyük bir ilgiyle karşılandı ve sağlık sektöründeki profesyonellerin yapay zekanın potansiyelini daha derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıdı. Prof. Bulut, bu zirvenin ardından Türk bilim insanlarının ve şirketlerinin bu alandaki hızla gelişen projelerine de dikkat çekti.
TEŞHİS VE TEDAVİDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
Yapay zekanın sağlık alanındaki en dikkat çeken uygulamalarından biri, inme hastalığının erken teşhisi. Türkiye’deki bir girişim, MR ve tomografi görüntülerini analiz ederek inme teşhisi koyabiliyor. Bu sistem, özellikle kırsal alanlarda, 24 saat aktif olarak çalışabilecek bir çözüm sunuyor.
Cilt kanseri tanısında ise yapay zeka, dermatoloji uzmanlarıyla karşılaştırıldığında yüksek doğruluk oranlarına sahip. Erken teşhis ve tedavi sürecinde kritik öneme sahip olan bu teknoloji, kanserin daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilmesine yardımcı oluyor.
BEBEK SAĞLIĞINDA ERKEN TEŞHİS: SEREBRAL PALSİ ÖRNEĞİ
Yapay zeka, bebek sağlığında da önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, bebek hareketlerini izleyen yapay zeka sistemleri, erken dönemlerde kordon dalı dolaşmasından kaynaklanan rahatsızlıkları tespit ederek serebral palsi gibi hastalıkların önceden tespit edilmesini sağlıyor. Bu sayede, tedaviye erken başlanarak bebeklerin sağlıkları iyileştirilebiliyor.
YAPAY ZEKA VE SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARASINDAKİ GELECEK İLİŞKİSİ
Prof. Bulut, yapay zekanın doktorların yerini alıp almayacağı konusuna da değindi. Yapay zekanın, doktorları ve diğer sağlık profesyonellerini daha verimli hale getirecek bir "karar destek sistemi" olarak kullanılması gerektiğini vurguladı. Ancak, doktorların ve sağlık çalışanlarının yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilmesi için eğitim ve adaptasyon süreçlerinin önemli olduğuna dikkat çekti.
FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ VE VERİ ODAKLI SAĞLIK
Sağlıkta yapay zeka kullanımının önündeki en büyük engellerden birinin "felsefi değişim" olduğunu belirten Prof. Bulut, tıbbın daha önce 'önce zarar verme' yaklaşımından, artık 'proaktif ve veri odaklı sağlık yönetimine' geçmesi gerektiğini söyledi. Bu geçişin yapay zeka ve dijital sağlık teknolojileriyle mümkün olacağını ifade etti.
SAĞLIKTA YAPAY ZEKA GELECEĞİN TEMEL TAŞI OLACAK
Gelecekte sağlık hizmetleri, daha kişiselleştirilmiş ve veri odaklı hale gelecek. Yapay zeka, sadece hastalıkların teşhisini değil, aynı zamanda tedavi süreçlerini ve hasta takibini de köklü bir şekilde dönüştürecek. Türkiye, bu alanda önemli adımlar atmaya devam ederken, sağlık profesyonellerinin yapay zekaya uyum sağlaması gerektiği de açıkça ortada. Yapay zeka teknolojilerinin sağlık sektöründe yarattığı bu devrim, geleceğin sağlıklı toplumlarına kapı aralayacak.
Video Haberler
- Yapay zeka sağlıkta çığır açıyor
- Asgari ücret ve emekli maaşı hakkında önemli iddia!
- Asgari ücret kaç TL olmalı?
- Yarısı mesleği bırakmayı düşünüyor!
- Asgari ücret artarsa verimlilik artar
- Yankı Bağcıoğlu'ndan Suriye uyarısı:
- CHP'li Günaydın'dan Bakan Tekin'e tepki!
- Yeni Doğan çetesi davasında çarpıcı itiraflar
- Canlı tarih müzesi Hisart 10. yılında!
- Teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti