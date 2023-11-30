Viral enfeksiyonlar çocuklarda yoğun bakım sebebi olabiliyor

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:55

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:57

Özellikle Ekim ayı itibariyle viral enfeksiyonların her sene olduğu gibi sık görülmeye başlandığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sultan Ay, "Bu dönemde çocuklarda RSV çok sık görülmektedir. Solunum sinsityal virüsü olarak da bilinen RSV çocuklarda salgına neden olmaktadır. İnfluenza ve Covid-19 semptomlarına benzerlik gösteren RSV; burun akıntısı, öksürme, hapşırma, ateş, hırıltı gibi belirtiler ile ortaya çıkıyor. Bu hastalık çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde akciğer enfeksiyonuna neden olabilmektedir" dedi.

BAZILARI HAFİF BAZILARI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRİYOR

RSV ile birlikte koronavirüs, adenovirüs ve influenzanın da çok sık yaşandığını ifade eden Uz. Dr. Sultan Ayi "Kreş çocuklarında ve 6 ay altı bebeklerde bu virüsler çok önemlidir. Özellikle influenzanın her sene farklı çeşitlerde çıktığını söylemek mümkündür. Bazı ülkelerde ağırlıklı olarak çocukları etkileyen solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında artışın olması hem kış mevsiminin gelmesine hem de koronavirüs, RSV, adenovirüs ve influenzanın birlikte görülebilmesine bağlanabilir. RSV ve kışları daha sık görülen mikroplazma zatürreesinin çocukları daha fazla etkilediği bilinmektedir. Bazı çocuklar bu viral enfeksiyonları ateş, burun akıntısı hafif öksürükle geçirirken bazısı ağır solunum yolu bulguları, hastanede yatış ya da yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyacak kadar ağır geçirebilmektedir" şeklinde konuştu.

Bu dönemde viral enfeksiyonların sinüzit, orta kulak iltihabı, menenjit gibi de seyredebileceğine dikkat çekerek "Dirençli ateş, solunum sorunları, ağır iştahsızlık, göğüs ağrısı, bulantı, morarma, öksürük, uyku hali gibi belirtilerde ailelerin hiç beklemeden en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekmektedir. Çünkü enfeksiyonlar çocuklarda ve bebeklerde daha ağır seyredip, olumsuz tablolara neden olabilir" dedi.

DÖRT VİRÜS MUTLAKA TARANMALI

Bazen adenovirüs ve koronavirüsün ya da koronavirüs ile influenzanın aynı anda görülebileceğine değinen uzmanlar "Bazı virüsler aynı bedende çakışabilir. Bu durumda çocukların kanda enfeksiyon değerleri yüksek olabilir. Dirençli ateşleri de olabilir. CRP değerlerinde yükseklik, beyaz küre gibi kan değerlerinde değişiklikler, dalakta ya da karaciğerde büyüme de olabilir. Çocuklarda iyi takip önem taşımaktadır. Ancak her çocukta bu enfeksiyonlar aynı seyretmez. Eğer bağışıklık sistemi zayıfsa enfeksiyon ağır geçirilebilir. Bunun yanında enfeksiyon bulguları ilerlediyse, altta yatan astım ya da alerji gibi sorunlar da varsa ağır enfeksiyon kaçınılmaz olabilir. Böyle durumlarda hemen bir hekime başvurulmalıdır. Fiziki muayene sonrasında hekimler RSV, influenza, koronavirüs ya da adenovirüs için tarama tetkikleri yapabilir. Bunun sonunda da tedavi sürecine geçirilir. Viral enfeksiyon tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Bu hastalıklar semptomatik takip ve tedavi gerektirir" şeklinde görüş verdi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Çocukların ağır hastalıklardan bağışıklık sistemlerini güçlendirerek korunabileceklerini kaydeden Uz. Dr. Sultan Ay, "Çocukların sağlıklı beslenmeleri gerekir. "Sağlıklı" derken, bol miktarda meyve ve sebze (günde 3-4 porsiyon tavsiye edilir ve bunlar her öğün tabağının yarısını kaplamalıdır), tam tahıllar ve yağsız proteinden oluşan bir beslenme programı uygulanmalıdır. Sağlıklı bir diyette ayrıca süt ürünleri veya başka bir kalsiyum kaynağı ve bitkisel yağlar gibi sağlıklı yağlar bulunur. Kaçınılması gereken gıdalar ise işlenmiş gıdalar, şeker ilaveli gıdalar ve hayvansal ürünlerde bulunan doymuş yağlar gibi sağlıksız yağlar içeren gıdalardır. Ayrıca uyku çocuk sağlığında önemlidir. Vücudu tazelemek için herkesin uykuya ihtiyacı vardır ve buna çocuklar da dahildir. Bir çocuğun ihtiyaç duyduğu uyku miktarı yaşa göre değişir (bebekler için günde 12 ila 16 saat, gençler için 8 ila 10 saat) ve ayrıca çocuktan çocuğa (bazılarının diğerlerinden daha fazlasına ihtiyacı vardır) değişir. Ekranları maruziyetini sınırlayarak ve düzenli bir programa sadık kalarak sağlıklı uykuyu teşvik etmek mümkündür" dedi.

ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN

Çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için egzersize de ihtiyaç duyduklarını ifade ederek "Egzersiz bizi sağlıklı tutar ve hastalanma olasılığımızı azaltır. Çocuklar gerçekten günde bir saat aktif olmalılar. "Aktif" olmak mutlaka spor yapmak veya spor salonuna gitmek anlamına gelmez; oyun parkında oynamak ya da yürüyüşe çıkmak olabilir. Aşı olmak da koruyucudur. Grip aşıları mutlaka uygulanmalıdır. Ayrıca çocukları el hijyenine teşvik etmek de önemlidir. Bunun yanında hasta çocukların okula ya da kreşe gitmemesi önem taşır. Rutin kontrollerle de çocukların vitamin ve minerallerine bakılmalıdır. Gerekiyorsa takviyelerle bağışıklık desteklenmelidir. Yetişkinler kadar çocuklarda da stres enfeksiyonlara daha yatkın olmayı sağlayabilir. Bunun için de aile olarak birlikte zaman geçirmek, çocukların ruh hali ve stres yönetimi için destekleyici olur" dedi.