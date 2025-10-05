Vitamin takviyelerinde bilinçli kullanım şart: 'Her eksiklik aynı şekilde giderilmez'

Son yıllarda vitamin ve mineral takviyelerine olan ilgi hızla artarken bu ürünlerin bilinçsizce kullanımı halk sağlığı açısından yeni riskler doğuruyor. Özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında bağışıklık sistemini güçlendirme arayışıyla takviye ürünlerine yönelen bireylerin sayısı arttı.

Ancak uzmanlar, her eksikliğin aynı şekilde giderilemeyeceğini ve kişiye özel değerlendirme yapılması gerektiğini vurguluyor. İstanbul Eczası Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Dilara Sezgin, eczanelerde hemen her vitamin ve mineralin farklı markalarla temin edilebildiğini belirtti. Sezgin, “Eczane düzeyinde eksiklikler giderilebilir.

Ancak önemli olan iki şey var: Kaliteli ürüne ulaşmak ve gerçekten ihtiyacı olan kişinin doğru ürünü kullanması” dedi. Magnezyum eksikliği örneğini veren Sezgin, kas krampları yaşayan herkesin doğrudan magnezyum kullanmaması gerektiğini, önce eksikliğin test edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Multivitaminlerin geçmişte daha yaygın kullanıldığını hatırlatan Sezgin, günümüzde kişiye özel tedavi anlayışının ön plana çıktığını söyleyerek “Ancak birkaç eksikliği olan bir kişinin sadece o eksikliklere odaklanması daha etkili bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.