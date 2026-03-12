Vücudun 'arıtma tesisi' böbrekler hakkında bilmeniz gerekenler!

Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Aktar, 12 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla böbrek sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

'BÖBREKLER YALNIZCA İDRAR YAPMAKLA KALMAZ'

Böbreklerin vücudun en kritik denge sistemlerinden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Aktar, “Böbrekler her gün yaklaşık 150-180 litre kanı süzerek zararlı maddeleri, fazla tuzu ve sıvıyı vücuttan uzaklaştırır. Kan basıncının düzenlenmesine katkı sağlar, kemik sağlığı için gerekli olan D vitamininin aktif hale gelmesine yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran hormonlar salgılar. Bu nedenle böbrekler yalnızca idrar üretmekle kalmaz; kalpten kemiklere kadar birçok sistemin sağlıklı çalışmasında önemli rol oynar. Böbrekler, vücudumuzun doğal arıtma sistemi gibi çalışır ve sağlıklı kalması tüm vücut fonksiyonları açısından hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

'BÖBREK HASTALIKLARI SESSİZ İLERLEYEBİLİR'

Böbrek hastalıklarının çoğu zaman fark edilmediğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Aktar, “Böbrek hastalıkları oldukça yaygındır ve birçok kişi bunun farkında bile değildir. Diyabeti olanlar, yüksek tansiyon hastaları, ileri yaş grubundakiler ve obez bireyler özellikle risk altındadır. Ailesinde böbrek hastalığı bulunan kişilerde de risk artabilir. Bu nedenle risk grubundaki bireylerin böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi büyük önem taşır” dedi.

'KRONİK VE AKUT BÖBREK HASARI ARASINDAKİ FARK'

Böbrek hastalıklarının türlerini açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Aktar, “Akut böbrek hasarı, böbrek fonksiyonlarının saatler veya günler içinde ani şekilde bozulmasıdır. Genellikle ağır enfeksiyonlar, ciddi sıvı kaybı, bazı ilaçlar veya büyük ameliyatlar sonrasında ortaya çıkabilir ve erken tanı ile çoğu zaman geri döndürülebilir. Kronik böbrek hastalığı ise aylar hatta yıllar içinde yavaş ilerler. En sık nedeni diyabet ve hipertansiyon olup, hastalık ilerlediğinde bazı hastalar diyaliz tedavisine veya böbrek nakline ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle her iki durumun da erken tespiti çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

'BÖBREK HASTALIĞINA YOL AÇAN BAŞLICA RİSK FAKTÖRLERİ'

Böbrek sağlığını tehdit eden faktörleri anlatan Dr. Öğr. Üyesi Aktar, şu bilgileri paylaştı:

“Diyabet ve yüksek tansiyon böbreğin filtreleme sistemine zarar verebilir. Ayrıca obezite, sigara kullanımı, yüksek tuz tüketimi ve bazı ağrı kesicilerin uzun süre kontrolsüz kullanılması böbrek sağlığını olumsuz etkiler. Bazı genetik hastalıklar, tekrarlayan enfeksiyonlar veya böbrek taşları da zaman içinde böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle özellikle risk grubundaki bireylerin yaşam tarzına dikkat etmesi büyük önem taşır.”

'ERKEN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKABİLECEK BELİRTİLER'

Böbrek hastalıklarının sessiz ilerlediğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Aktar, “Bacaklarda veya göz kapaklarında şişlik, idrarda köpüklenme, idrar miktarında değişiklik, gece sık idrara çıkma, açıklanamayan halsizlik veya kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler mutlaka ciddiye alınmalı ve bir nefroloji uzmanına başvurulmalıdır. Erken fark edilen hastalık, böbrek fonksiyonlarının korunması ve ilerlemesinin yavaşlatılması açısından büyük fark yaratır” açıklamasında bulundu.

'BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAŞAM TARZI ÖNEMLİ'

Böbrek sağlığını korumak için günlük alışkanlıklara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Aktar, “Böbrek sağlığını korumak için önerdiğimiz önlemler aslında sağlıklı yaşamın temel kurallarıdır. Tuz tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı kiloyu korumak ve sigaradan uzak durmak böbrek sağlığı için kritik öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, yeterli su ve sıvı tüketimi böbreklerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca tansiyon ve kan şekerinin kontrol altında tutulması gerekir. Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmak da böbrek sağlığı için önemlidir. Küçük ama bilinçli tercihler, böbrek sağlığını uzun vadede korur” dedi.

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ MESAJI

Dünya Böbrek Günü kapsamında bir mesaj da paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Aktar, “Böbreklerimiz sessizce çalışan ama yaşamımız için vazgeçilmez organlardır. Onları korumak için büyük değişimlere değil, doğru alışkanlıklara ihtiyacımız var. Yeterli su içmek, tuz ve işlenmiş gıdaları azaltmak, dengeli beslenmek ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek, böbrek sağlığını korumak için atılacak en önemli adımlardır. Böbrek sağlığı, her gün yaptığımız küçük ama bilinçli tercihlerle korunur” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.