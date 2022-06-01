Vücut Kitle Endeksi nedir? Vücut Kitle Endeksi nasıl hesaplanır?
İdeal kilosunu öğrenmek isteyenlerin ilk başvurduğu hesaplama yöntemi vücut kitle indeksidir. Vücut Kitle Endeksi nedir? Vücut Kitle Endeksi nasıl hesaplanır?
Vücut kitle indeksi ideal kilonun öğrenilmesi için yapılan bir hesaplamadır. Halk arasında boy boy kilo endeksi olarak da bilinir. Vücut kitle indeksi vücudunuzun sağlıklı olan kiloya ne kadar yakın olduğunuzu gösterir.
VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?
Vücut Kitle Endeksi vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanır. BMI (Body mass index)cinsinden elde edilen değer kişinin hangi ağırlık kategorisinde olduğunu belirler.
Örneğin: 178 cm 73 kilodaki bir insanın Vücut Kitle Endeksi şöyle hesaplanır.
178x178=31.684
73/ 31.684
Bu kişinin Vücut Kitle Endeksi 23.04'dür.
Vücut kitle endeksi vücudunuzdaki kas ve yağ oranını göstermez. Detaylı vücut ölçümü için diyetisyene başvurmalısınız.
VÜCUT KİTLE ENDEKSİ DEĞERLERİ NE ANLAMA GELİR?
BMI cinsinden elde edilen değerlerin anlamı vardır. Vücut Kitle Endeksi hesaplaması çıkan sonuçlar şöyle yorumlanır:
0 - 18,4: Zayıf
18,5 - 24,9: Normal
25,0 - 29,9: Fazla Kilolu
30,0 - 34,9: Şişman 1.Sınıf
35,0 - 44,9: Obez - 2. Sınıf
45,0 ve üstü: Aşırı Obez - 3. Sınıf
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