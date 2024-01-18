Yanıklara sakın bunları sürmeyin: Diş macunu ve yumurta akı enfeksiyon riskini arttırıyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:19

İlk ve Acil Yardım Uzmanı Doktor Sedat Özbay, evlerde oluşan yanıklarda özellikle kaynar suların neden olduğu durumlarda doğru müdahalenin önem taşıdığını belirtti.

Cildin sadece yüzeyini etkileyen yanıklarda, bireylerin kremler kullanarak durumu hafifletebileceğini belirten Özbay, daha derin yanıklarda ise hastanın mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti. Yanık bölgelerine yumurta akı, diş macunu ve domates gibi maddelerin sürülmemesi konusunda uyarıda bulunan Özbay, bu tür maddelerin enfeksiyon riskini artırabileceğini belirtti.

Soba ve diğer alev kaynaklı yanıklarda uygulanacak tedavi yönteminin kaynar su ile aynı olduğunu belirten Özbay, özellikle el, kasık ve göğüs bölgelerinde meydana gelen yaralanmalarda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Hastaneye gitmeden önce yapılan hatalı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirten Özbay, "Diş macunu, yumurta akı ve domates gibi maddeleri sürmek yanık yarasına zarar verebilir ve temizlik konusunda sorun oluşturabilir. Yanık yarasını su ile yıkadıktan sonra uygun kremler kullanılabilir" diye konuştu.

"BU MADDELER YANIKTA ENFEKSİYON DURUMUNU AŞIRI BİR ŞEKİLDE ARTTIRIYOR"

Yanıklara yumurta akı ve diş macunuyla yapılan müdahalelerin zararlı olduğunu belirten Dr. Sedat Özbay, ilk müdahale iin önerilerde bulundu:

"Evlerde oluşan yanıklarda özellikle kaynar sularda oluşan yanıklarda yapılması gereken müdahale soğuk suyla yıkanmasıdır. Eğer üzerinde elbise varsa elbisenin çıkarılması ve sıfır dereceye yakın olmayan suyla yaklaşık 15 dakika yıkanarak rahatlamanın sağlanması gerekiyor. Cildin sadece yüzeyini ilgilendiren yanıklarda kişiler kremler kullanarak bu durumu geçiştirebilir. Daha derin yanıklarda ise hastanın hastaneye başvurması gerekmektedir. Hastaneye gelmeden önce diş macunu, yumurta akı ve domates gibi rahatlatıcı şeyler sürüyorlar. Yanık bölgelerine bilinmeyen maddelerin sürünmemesi gerekiyor. Bu maddeler yanıkta enfeksiyon durumunu aşırı bir şekilde arttırıyor. Bundan dolayı yanık yarasına bilinmeyen bir medde sürmememiz gerekiyor. Sürülen maddeler yaranın temizlenmesi konusunda problem oluşturuyor. Yanık yarasını su ile yıkadıktan sonra krem sürebilirler. Soba ve diğer alev yanıklarında tedaviyi uygulama sistemi aynıdır. Özellikle el, kasık ve göğüs bölgelerinde yaralanmalarda hastaneye başvurulması gerekiyor. Bunun dışında olan yaralanmalarda yöntem anlattığım şekilde uygulanabilir. Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında oluşan su toplama durumunun kesinlikle patlatılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.