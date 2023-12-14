Yanlış 'botoks' hayatı tehdit eden 'botulizm' hastalığına davetiye çıkarıyor

Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 14.12.2023 - 10:07

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında, kongrede nörolojiye dair bütün alanların ele alındığını, 1400 civarında nöroloğun katılımıyla en büyük akademik ulusal aktivitelerden birini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 59. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde nöroloji uzmanları, bilinçsizce yapılan "botoks" uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Botoks uygulamalarının, solunum yetmezliğine varan "botulizm" hastalığına neden olabileceği belirtildi.

"DEMANS GİDEREK ARTAN BİR SORUN"

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, nörolojik hastalıkların yaygınlığının arttığına dikkat çekti. Özellikle demans hastalığının giderek artan bir sorun haline geldiğini belirten Topçuoğlu, bu alandaki tedavi yöntemlerinde yaşanan gelişmelere de değindi.

Demans hastalığına odaklanan Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, Türkiye'de 700 bin, dünya genelinde ise 57 milyon civarında Alzheimer hastası olduğunu açıkladı. Özbabalık, bu hastalığa yönelik tedavilerde yaşanan önemli gelişmelere de vurgu yaparak, yeni ilaçların piyasaya sürüldüğünü ve bu ilaçların erken dönemde kullanılmasının yüzde 35 iyileşme sağlayabildiğini ifade etti.

"BOTULİZM HASTALIĞINA SEBEP OLUYOR"

Botoks uygulamalarına da değinen Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, bilinçsizce yapılan botoks uygulamalarının "botulizm" hastalığına neden olabileceğine dikkat çekti. Botoksun doğru dozda ve uzman kişilerce uygulanması gerektiğini belirten Uluç, aksi takdirde solunum yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Çocuk Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan ise çocuk nörolojisinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'de bu alanda ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve bu konuda politika değişikliklerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ayrıca, epilepsi hastalığına dikkat çeken Prof. Dr. Nerses Bebek, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Epilepside Küresel Aksiyon Planı"nı hayata geçirdiğini ve 2030'a kadar epilepsi hastalarının yüzde 90'ının uygun tanı ve tedaviye ulaşmasının hedeflendiğini aktardı. Bebek, toplumsal farkındalığın epilepsi hastalarının hayat kalitesini artırmada önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Onur Keskin, genetik, teknoloji ve ilaç sektöründeki hızlı değişikliklerin nörolojik hastalıkların tedavisinde nasıl bir değişim getirdiğine değindi.