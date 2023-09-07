Gençlik iksiri aronya Yalova'da yetişiyor: Botoks etkisi yapıyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:41

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:41

Aronya, bilimsel adıyla "Aronia melanocarpa" olarak bilinen bir bitki türüdür. Aronya aynı zamanda "kara yaban mersini" veya "kara kuş üzümü" olarak da adlandırılır. Bu bitki, özellikle meyveleri sağlık yararlarına sahip olduğu için popülerdir.

Aronya meyveleri küçük, siyah veya mor renkte ve ekşi bir tada sahiptir. Bu meyveler, antioksidanlar, C vitamini, A vitamini ve lif bakımından zengin olup sağlık için faydalıdır. Aronya meyveleri ayrıca polifenol bileşikleri içerirler, bu da onları antioksidan özelliklerle tanımlar.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, aronyanın özellikle yüksek antioksidan içeriği ile hücre yenilemesini sağlaması gibi bir takım faydaları olduğunu ifade etti. Aronya meyvesinin adete gençlik iksiri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arıca, “Son bilimsel yayınlarda ciltte, yüzde botoks etkisi yaptığı, bir kolajen deposu olduğu belirtiliyor. Süper meyve olarak adlandırılıyor. Yalova ve bölgesinde yetişen aronya meyvesini yediğimizde, özellikle merhemlerini, kremlerini kullandığımızda cilt en az 10 yaş gençleşiyor. Cildi nemlendiriyor. Ciltteki o hücresel yapılanmayı güçlendirdiği ve kolojen deposunu sıklaştırdığı biliniyor. Böylelikle yüzümüze aynı botoks olmuş gibi etkisi vardır. Gençlik iksiri bu süper Yalova aronyası. Özellikle yüz bölgesini yüksek miktarda nemlendirerek cilde renk katar, en az 10 yıl gençleştirir” dedi.