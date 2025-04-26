Yaşanan depremler çocuklarda travmaya neden olabilir
Türkiye’de yaşanan depremler, çocuklarda travmalara sebep olabiliyor. Uzmanlar, deprem gerçeğini çocuklara doğru şekilde anlatmanın yaşanabilcek korkuyu en aza indirebileceğini belirtti.
Çocuk ve Genç Psikiyatristi Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi Üyesi Uzm. Dr. Aybüke Tuğçe Mustan, “Depremin çocuklar üzerindeki etkileri çocuktan çocuğa birçok faktöre bağlı olarak değişir. Erken dönemde donakalma, tepkisizlik görülebileceği gibi kaygı, korku, öfke gibi duygular da uyanabilir. Orta ve uzun vadedeki etkileri sürecin nasıl yönetildiğine, kayıpların şiddetine göre değişir. Arkadaş ve aile ilişkilerinde bozulma, yaşına uygun becerilerin kaybı, çevreye veya kendi bedenine yabancılaşma şeklinde kopma belirtileri, odaklanma ve öğrenmede zorluklar, uyku sorunları da görülebilir” diye konuştu.
Etiketler: #deprem #Çocuk #travma #psikiyatri
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