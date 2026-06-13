Yaz aylarında kene tehlikesi: 'Üzerine kolonya ya da alkol dökmeyin'

Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Şen Korkmaz, bahar ve yaz aylarında kenelerin aktif hale gelmesiyle birlikte ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı. KKKA’nın kene yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyon olduğunu belirten Korkmaz; hastalığın ateş, halsizlik, bulantı ve kusma ile başlayabildiğini, ağır vakalarda ise kanama ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade etti.

"HASTALIĞIN ÖZEL BİR TEDAVİSİ VEYA AŞISI BULUNMUYOR"

Hastalığın yaklaşık yüzde 5 oranında ölümcül seyredebileceğine dikkat çeken Dr. Korkmaz, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin şu an için herhangi bir aşısı ya da özel bir tedavisi bulunmuyor. Tedavisi destek tedavisidir. Bu nedenle korunma büyük önem taşıyor" dedi.

Bağ, bahçe ve piknik alanlarına gidecek vatandaşların uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih etmesi gerektiğini söyleyen Korkmaz, pantolon paçalarının çorap içerisine alınmasının kene tutunmasını zorlaştıracağını kaydetti.

"EVE DÖNÜLDÜĞÜNDE VÜCUT KONTROL EDİLMELİ"

Kenenin insanı ısırdığında salgıladığı enzimler nedeniyle genellikle fark edilmediğini dile getiren Korkmaz, eve dönüldüğünde kişilerin kendilerini ve aile bireylerini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Korkmaz, özellikle saçlı deri, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgelerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirtti.

"KENE ÇIPLAK ELLE TUTULMAMALI, ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜLMEMELİ"

Vücuda tutunan kenenin en kısa sürede çıkarılmasının önemine değinen Dr. Korkmaz, izlenmesi gereken doğru yöntemleri şu sözlerle aktardı:

"Kene çıplak elle tutulmamalı. Eldiven, poşet ya da temiz bir bez yardımıyla deriye en yakın noktadan kavranarak dikkatlice çıkarılmalı. Bunu yapamayan vatandaşlarımız ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı."

Kenenin üzerine kolonya, alkol, sigara veya benzeri yakıcı maddelerin kesinlikle dökülmemesi gerektiğinin altını çizen Korkmaz, bu tür uygulamaların kenenin kasılmasına neden olarak virüsü vücuda aktarma riskini artırabileceğini söyledi.

ATEŞ BELİRTİSİNE DİKKAT

Türkiye’de KKKA vakalarının daha çok İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Orta Karadeniz bölgelerinde görüldüğünü, Malatya’da da zaman zaman vakalarla karşılaşıldığını belirten Korkmaz, kene temasının ardından belirtilerin 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkabileceğini, bu sürenin en fazla 9 güne kadar uzayabileceğini ifade etti. Korkmaz, bu süreçte ateş, halsizlik, bulantı, kusma ya da herhangi bir kanama belirtisi gelişen vatandaşların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini, özellikle ateş belirtisinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.