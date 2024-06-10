Yaz aylarında sıcak çarpması ve inme riski artıyor

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:58

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:58

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, sıcak çarpması ve inme hakkında bilgilendirmede bulundu.

“11.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIDA BULUNULMAMALI”

İnme ve sıcak çarpmasından korunmak için önlemler almanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, “Bu önlemler arasında sıvı-elektrolit dengesinin iyi sağlanması en başta gelmektedir. Günlük sıvı ihtiyacının düzenli karşılanması ve bu ihtiyacın gün içerisine eşit şekilde yayılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, nemli ve çok sıcak ortamlardan kaçınmak ve özellikle güneşin en yoğun olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“AÇIK RENKLİ KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ”

Kıyafet seçimi de sıcak havalarda korunmada kritik bir rol oynamakta olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, “Yaz aylarında mevsime uygun, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Böylece vücut, sıcak havadan daha az etkilenir ve sıcak çarpması riski azaltılmış olur. Risk grubundaki bireylerin doktor kontrolünde verilen ilaçlarını düzenli kullanmalarının önemi de yadsınamaz” dedi.

“GÜN İÇİNDE BANYO YAPILMALI”

Gün içerisinde banyo yapmanın ve vücudu nemlendirmenin de sıcak çarpmasından korunmada etkili bir yöntem olduğu belirten Dr. Öğr. Sandıkçı, “Bu sayede vücut ısısı düşürülerek, sıcak havanın olumsuz etkileri en aza indirilebilir” ifadelerini kullandı.

“SICAK ÇARPMASINDAN KORUYACAK ÖNERİLER”

Özellikle sıcak yaz aylarında toplumun bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, inme ve sıcak çarpmasından korunmak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

“Bol sıvı tüketimi: Su başta olmak üzere, elektrolit dengesini koruyacak içeceklerin tüketimi artırılmalıdır.

Gölge alanlarda bulunma: Mümkün olduğunca gölgede kalmak, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamak önemlidir.

Hafif egzersizler: Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, hafif tempolu yürüyüşler tercih edilmelidir.

Serinleme yöntemleri: Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılabilir.”

Bu basit ancak etkili önlemlerle yaz aylarında inme ve sıcak çarpması risklerini en aza indirmenin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, “Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.