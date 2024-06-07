Bronzlaşmanın bilinmeyen gerçeklerini uzmanlar açıkladı... Güneş kremi bile güneşten korunmak için yeterli olmayabilir!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 22:15

Güncelleme: 07.06.2024 - 22:15

Yaz ayları, uzun günler ve güzel havayla birlikte açık havada daha fazla zaman geçirmemizi sağlıyor. Ancak, güneş kremi kullanıyor olsanız bile cildinizde biraz bronzlaşma fark edebilirsiniz. Bu durum, güneş kremi kullanmanın bronzlaşmayı ve yanıkları önlemesi gerektiği düşüncesiyle çelişiyor gibi görünebilir.

Uzmanlar, güneş ışığına fazla maruz kalındığında, cilde daha yüksek seviyelerde UV radyasyonu ulaştığını bunun da cilt renginden sorumlu pigment olan melanin üretimini uyaracağını açıklıyor. Melanin üretimindeki artış, cildin bronzlaşmasına neden olur. Güneş kremi kullanırken bile bronzlaşmanızın birkaç nedeni olabilir.



GÜNEŞ KREMİ KULLANIRKEN BRONZLAŞMAK

Güneş kremi, doğru şekilde uygulandığında ve her iki saatte bir veya ıslandıktan sonra tekrar uygulandığında bronzlaşma ve yanma olasılığını önemli ölçüde azaltır. Uzmanlara göre, güneş kremi, UV radyasyonunu bloke ederek veya emerek çalışır ancak hiçbir güneş kremi tamamen koruma sağlamaz. UV radyasyonunun bir kısmı güneş kreminden geçmeye devam edebilir.

SPF KULLANIMINDA DIKKAT EDİLMESI GEREKENLER

Kötü Uygulama: Güneş kremi yeterli miktarda uygulanmazsa etkili olmaz. Yüzünüz, kulaklarınız, boynunuz, ayaklarınız ve kafa deriniz dahil olmak üzere vücudunuzu kaplamak için yaklaşık iki yemek kaşığı güneş kremi kullanmalısınız.

Yetersiz Yeniden Uygulama: Güneş kremi her iki saatte bir veya terledikten ya da yüzdükten sonra tekrar uygulanmalıdır.

Düşük SPF: Geniş spektrumlu ve en az 30 SPF içeren bir güneş kremi kullanmalısınız.

Eski Güneş Kremi: Güneş kreminin süresi dolmuşsa etkili olmayacaktır.

Karışık Ürünler: Güneş kremi diğer ürünlerle iyi uyum sağlamayabilir. SPF’yi yağların üzerine veya losyonlarla karıştırarak uygulamaktan kaçının.

Güneşte Fazla Zaman Geçirme: En iyi SPF bile %100 koruma sağlamaz. Şapka takmak, gölge yerlerde durmak ve güneşin en yoğun olduğu saatlerden kaçınmak önemlidir.

BRONZLAŞMAK NEDEN ZARARLI?

Bronzlaşma kavramı ne kadar cazip gelse de güvenli bronzluk diye bir şey yoktur. Uzmanlar, cildin güneşten veya solaryum yataklarından gelen UV radyasyonunun hücre DNA'sında yol açtığı hasara tepki olarak bronzlaştığını, bunun da cildin hasar gördüğünün bir işareti olduğunu söylüyor.