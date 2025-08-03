Yazın aranan serinlik sağlığı vurabilir: Soğuk suya dikkat

Sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen buz gibi su ve soğuk duşlar, vücut ısısının ani değişimi nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, özellikle sindirim ve dolaşım sistemi açısından uyarılarda bulunuyor. Cumhuriyet’e konuşan gazetemizin yazarı ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, vücut sıcaklığının ortalama 36-37oC olduğunu belirterek “Bu sınırların dışına çıkılması metabolik dengeyi, elektrolit dengesini, sıvı dengesini, kalp ritmini, mental işlevleri olumsuz etkiler” ifadelerini kullandı.

Yazın çok sıcak havalarda buzdolabından soğuk sıvıları aniden tüketmeyi uygun görmediklerine dikkat çeken Saltık, “Ani soğuk su tüketimi kalp rahatsızlıkları yanında mide spazmına da sebep olabilir. Ama bu suyun ılık olmasını da gerektirmez. Yalnızca buzdolabından çıktığı gibi çok soğuk olmamasını sağlamak yeterli. Buzdolabından aldığımız suyu bir dakika dışarıda bekletmek veya bir miktar oda sıcaklığındaki sudan ekleyerek denge sağlanabilir” dedi.

‘KALP KRİZİ OLABİLİR’

Soğuk su ile duş almanın riskli olabileceğine değinen Saltık, “Doğrudan sıcak bedene ani çok soğuk su teması, koroner spazmlara ve kalp krizlerine yol açabilir. Dolayısıyla dengeli bir biçimde yazın sıcak havada, çok soğuk olmayan su ile ayaklardan veya kollardan başlayarak yavaş yavaş bedenini ıslatarak makul sıcaklıkta bir suyla duş almak uygun olur” şeklinde konuştu.

SAUNA TEHLİKESİ

Dengesiz hava şartlarında su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Saltık, “Çok sıcağı da çok soğuğu da önermiyoruz. Beden sıcaklığına uyum çok önemli” dedi. Saunalara dikkat çeken Saltık, “Hipertansiyonu olan, diyabeti olan, kalp ve damar hastalıkları olan, akciğer sorunu olan insanlar için sauna, ölümcül olabiliyor” diye konuştu ve sıcaklarda güneşe maruziyete dikkat edilmesi ve su tüketiminin önemine vurgu yaptı.