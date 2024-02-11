Diş ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı hepsini yok ediyor: En doğal ağrı kesici aslında mutfağın vazgeçilmeziymiş...
Günlük yaşamımızda baş ağrısı, diş ağrısı hatta kas ağrısı ile karşılaşıyoruz. Kimileri ağrısını dindirmek için çareyi ağrı kesicilerde arar. Fakat uzmanlar yüksek ağrı kesici kullanımının zararlarını sıklıkla belirtmektedir. Peki bu durumda ne yapılmalı? İşte en doğal ağrı kesici...
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