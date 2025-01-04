Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

Sağlık Bakanlığı, Menzil cemaatine yakın olduğu iddia edilen Techno Health Şirketi’ne ihaleler vermeye devam ediyor. Bunun son örneği de Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde görüldü. Hastanenin anaztezi bölümüne alınacak yedek parça alımı için doğrudan temin usulüyle bir ihale yapıldı. Bu kapsamda hastane şirketten 15 bin TL değerinde yedek parça aldı. Şirketin Covid 19 salgını döneminde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne “Covid 19 PCR Testi Hizmeti Alımı” kapsamında test kiti satması tartışmalara neden olmuştu. Şirketin kurucuları arasında yer alan Ferhat Danışman, Menzil cemaatine ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nde mali hizmetler koordinatörü olarak da görev yapıyor. Danışman, tartışmalı ihalelerin ardından Kasım 2022’de şirketteki ortağı Cebrail Er’e devretti. Şirket 2011 yılından bu yana 76 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 660 milyon 590 bin TL.