Yeni anneler için mucizevi besinler: Süt kalitesini arttırıyor

Yayınlanma: 12.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 07:00

Gün boyunca rutin olarak sağlıklı yiyecekler yemek, yeni bir anne olarak muhtemelen sahip olduğunuz az enerjiyi en üst düzeye çıkaracaktır. Emziriyorsanız, ne yemeyi seçerseniz seçin anne sütünüzün kalitesi hemen hemen aynı kalır.

Ama bir sorun var: Beslenmenizden gerekli besinleri alamadığınızda, vücudunuz bunları kendi depolarınızdan sağlayacaktır. Bu yüzden sizin ve bebeğinizin ihtiyacı olan tüm besinleri aldığınızdan emin olun. Bu her ikinize de fayda sağlayacaktır.

Bu sağlıklı gıdaları diyetinizin düzenli bir parçası haline getirmeye çalışın.

SOMON

Mükemmel yiyecek diye bir şey yoktur. Ancak somon, yeni anneler için besinsel bir güç merkezi söz konusu olduğunda buna oldukça yakındır. Somon, diğer yağlı balıklar gibi, DHA adı verilen bir tür yağ ile yüklüdür. DHA, bebeğinizin sinir sisteminin gelişimi için çok önemlidir. Tüm anne sütleri DHA içerir, ancak diyetlerinden daha fazla DHA alan kadınların sütlerinde DHA seviyesi daha yüksektir.

Somon balığındaki DHA ruh halinize de yardımcı olabilir. Araştırmalar, doğum sonrası depresyonun önlenmesinde rol oynayabileceğini göstermektedir.

Bir uyarı: FDA, emziren kadınların, hamile kadınların ve hamile kalma ihtimali olan kadınların somon balığı yeme miktarlarını sınırlamalarını önermektedir. Kılavuzlar, haftada ortalama 12 ons veya iki ana porsiyona eşdeğer bir miktar önermektedir. Bunun nedeni, yeni çocuğunuzun maruz kaldığı cıva miktarını sınırlamaktır.

Somondaki cıva seviyesi düşük olarak kabul edilir. Kılıç balığı veya uskumru gibi diğer bazı balıklarda yüksek miktarda cıva vardır ve bunlardan tamamen kaçınılmalıdır. 12 ons ortalama bir miktardır. Bir hafta içinde daha fazla yemek - örneğin iki yerine üç porsiyon yemek - bir sonraki hafta daha az yediğiniz sürece zarar vermez.

AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ

İster yoğurt, ister süt veya peynir tercih edin, süt ürünleri sağlıklı emzirmenin önemli bir parçasıdır. Protein ve B vitaminleri sağlamanın yanı sıra süt ürünleri en iyi kalsiyum kaynaklarından biridir. Emziriyorsanız, sütünüz bebeğinizin kemiklerinin gelişmesine yardımcı olmak için kalsiyumla yüklüdür, bu nedenle kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli miktarda kalsiyum tüketmeniz önemlidir. Diyetinize her gün en az üç fincan süt ürünü eklemeyi deneyin.

YAĞSIZ SIĞIR ETİ

Yeni bir anne olarak yağsız sığır eti gibi demir açısından zengin gıdalarla enerjinizi artırın. Demir eksikliği enerji seviyenizi düşürebilir ve yeni doğan bir bebeğin taleplerine ayak uydurmanızı zorlaştırabilir.

Emziren annelerin ekstra protein ve B-12 vitamini tüketmesi gerekir. Yağsız sığır eti her ikisi için de mükemmel bir kaynaktır.

BAKLAGİLLER

Demir açısından zengin fasulye, özellikle de siyah fasulye ve barbunya gibi koyu renkli olanlar, özellikle vejetaryenler için harika bir emzirme gıdasıdır. Yüksek kaliteli, hayvansal olmayan protein açısından bütçe dostu bir kaynaktır.

YABAN MERSİNİ

Emziren anneler her gün iki veya daha fazla porsiyon meyve veya meyve suyu aldıklarından emin olmalıdır. Yaban mersini, ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak mükemmel bir seçimdir. Bu doyurucu ve lezzetli meyveler, size iyi gelen vitamin ve minerallerle doludur ve enerji seviyenizi yüksek tutmak için size sağlıklı bir karbonhidrat dozu verir.

KAHVERENGİ PİRİNÇ

Bebeğinizin kilolarını vermek için karbonhidratları azaltmak isteyebilirsiniz. Yapmayın. Çok hızlı kilo vermek daha az süt üretmenize ve kendinizi halsiz hissetmenize neden olabilir. Enerji seviyenizi yüksek tutmak için diyetinize esmer pirinç gibi sağlıklı, tam tahıllı karbonhidratlar ekleyin. Esmer pirinç gibi gıdalar vücudunuza bebeğiniz için en kaliteli sütü üretmesi için gereken kaloriyi sağlar.

PORTAKAL

Taşınabilir ve besleyici olan portakal, enerjiyi artırmak için harika bir besindir. Portakal ve diğer turunçgiller, emziren anneler hamile kadınlardan daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyduğundan mükemmel emzirme gıdalarıdır. Atıştırmak için oturacak zaman bulamıyor musunuz? Gününüze devam ederken biraz portakal suyu yudumlayın - C vitamini faydası elde edersiniz ve içeceğinizden daha da fazlasını elde etmek için kalsiyum takviyeli çeşitleri tercih edebilirsiniz.