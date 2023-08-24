Alerji ve intolerans: Bebeklerde bunlara dikkat!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:38

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:21

Gıda alerjisi ve gıda intoleransı sık sık karıştırılsa da aynı şey değildir. Bebeğinizin beslenmesine nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz için aradaki farkı bilmeniz önemlidir.

GIDA İNTOLERANSI

Bir gıdaya karşı intolerans sindirim sistemini etkiler. Bu, bebeğinizin belirli bir gıdayı veya gıda grubunu sindirmekte sorun yaşadığı anlamına gelir.

Bebeğinizin vücudunda bir gıdayı tam olarak sindirmek için belirli bir enzim yoksa veya yeterli değilse, bebeğinizin gıda intoleransı olabilir.

Laktoz intoleransı, yani süt ürünlerini sindirmekte zorlanmaları

Buğday, çavdar veya arpa içeren gıdalardan sonra rahatsızlığa neden olan glüten intoleransı

Meyve ve sebzelerdeki şekerin tamamen emilmesini zorlaştıran fruktoz intoleransı

Gıda intoleransı reaksiyonu genellikle hemen ortaya çıkmaz. Belirtiler rahatsız edicidir, ancak hayati tehlike oluşturmaz.

Tipik olarak, bir gıda intoleransı şunlara neden olur:

İshal

Karın ağrısı

Hafif deri döküntüleri ve kaşıntı

Gaz

Şişkinlik

Gıda İntoleransı Testi

Çocuk doktorunuz, daha ciddi bir durum olmadığından emin olmak için gıda intoleransı testi yapmadan önce gıda alerjisini elemek isteyecektir. Reaksiyona neyin neden olduğunu saptamaya yardımcı olması için sizi bir GI uzmanına veya beslenme uzmanına yönlendirebilirler.

İntoleransa neyin neden olduğunu keşfetmek için yararlı bir araç bir gıda günlüğüdür. Çocuğunuzun yediği her şeyi (ve/veya çocuğunuzu emziriyorsanız sizin yediğiniz her şeyi) ortaya çıkan belirtilerle birlikte kaydedeceksiniz. Potansiyel tetikleyicileri belirledikçe, bu gıdaları ortadan kaldırmaya başlayabilir ve semptomların iyileşip iyileşmediğini görebilirsiniz.

Gıda intoleransını tedavi edemezsiniz, ancak bazı semptomların hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuk doktorunuza laktoz intoleransından kaynaklanan rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek reçetesiz laktaz enzim damlalarını denemeyi sorun.

GIDA ALERJİSİ

Çocuğunuzun bir gıdaya veya gıda grubuna alerjisi olduğunda, bağışıklık sistemi bu gıdayı yabancı bir istilacı olarak görür. Bebeğinizin vücudu o gıda için antikorlar üretir. Bu gıda bebeğinizin sistemine bir daha girdiğinde, bağışıklık sistemi bu antikorları histamin adı verilen bir kimyasalla birlikte salgılar.

Histamin çocuğunuzun vücuduna girdiğinde, dakikalar ila saatler içinde aşağıdaki reaksiyonlardan bazılarını veya birçoğunu yaşayabilir:

Kusma

İshal

Kramplar

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi, bazen hayatı tehdit eden semptomların yanı sıra:

Kurdeşen

Şişme

Egzama

Dudaklarda, dilde veya ağızda kaşıntı veya şişme

Boğazda kaşıntı veya gerginlik

Nefes almakta zorlanıyorum

Hırıltı

Düşük kan basıncı

Bu belirtiler anafilaksi olarak adlandırılır ve hemen bir epinefrin (EpiPen) iğnesi ile tıbbi müdahale ve ardından acil servise gitmeyi gerektirir. Anafilaksi hemen tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

En yaygın gıda alerjenleri şunlardır:

Yer fıstığı

Ağaç fıstığı

Yumurtalar

Kabuklu Deniz Ürünleri

Balık

Süt

Soya

Buğday

Bazı bebekler gıda alerjilerini atlatabilir, ancak bu hangi alerjenlerin onları etkilediğine bağlıdır. Çocukların inek sütü, yumurta, soya ve buğdaya karşı alerjilerinin geçmesi daha yaygındır. Yer fıstığı, ağaç fıstığı, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjilerinin geçme olasılığı daha düşüktür.

GIDA ALERJİLERİ İÇİN TEST

Bebeğinizin çocuk doktoru testten önce bebeğinizin semptomlarını ve geçmişini sizinle birlikte gözden geçirecektir. Daha sonra bebeğinizin vücudunun belirli gıdalara karşı antikor üretip üretmediğini görmek için bir kan testi ve/veya deri prick testi gerekebilir.

Kan testi. Bir doktor, hemşire veya teknisyen bir şırınga kullanarak bebeğinizden bir şişe kan alacak ve antikorları test etmek için bir laboratuvara gönderecektir.

Deri prick testi. Doktorunuz, çocuğunuzun cildini delmek için az miktarda alerjenle dolu küçük, keskin bir cerrahi alet kullanacaktır. Eğer 15-30 dakika içinde bir şişlik ortaya çıkarsa, bu çocuğunuzun muhtemelen alerjisi olduğuna dair bir işarettir.

EMZİRİRKEN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKENLER

Anne sütü genellikle emziren bebeklerde alerjik reaksiyona neden olmaz. Anne sütüyle beslenen bebeğiniz alerjik bir reaksiyon gösteriyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla annesinin diyetindeki inek sütüdür. Bu durum, sadece anne sütüyle beslenen her 100 bebekten yaklaşık iki ila üçünde görülür.

Süt alerjisi belirtileri şunları içerir:

Şiddetli kolik

Karın rahatsızlığı

Deri döküntüsü (egzama veya kurdeşen gibi)

Kusma

Şiddetli ishal, bazen kanlı

Emzirmeden sonra nefes almada sorun

Eğer bebeğinizde bu tür sorunlarla karşılaşıyorsanız veya bu konuda endişeleriniz varsa, en doğru ve güvenilir bilgileri bebeğinizin doktorundan almanız önemlidir. Doktorunuz, bebeğinizin özel durumunu değerlendirebilir ve uygun tedavi ve yönetim planını önermek için en iyi kaynaktır. Unutmayın ki her bebek farklıdır ve bireysel ihtiyaçlar ve tepkiler farklılık gösterebilir.