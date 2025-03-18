Yenidoğan bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığına dikkat!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:36

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:36

Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Deveci, yenidoğan bebeklerde gözlerde kızarıklık, sulanma ve çapaklanma ile seyreden rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi. Yeni anne-babaların bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığında büyük kaygı duyduğunu belirten Deveci, "Aileleri en çok endişelendiren durumlardan biri de bebeklerinin gözlerinde oluşan kızarıklık, sulanma ve çapaklanmadır. Bu belirtiler; yenidoğan konjonktivitleri, gözkapağı ve kirpik anomalileri ile gözyaşı kanal tıkanıklıkları gibi hastalıklardan kaynaklanabilir" dedi.

KONJONKTİVİT KİMYASAL, BAKTERİ VEYA VİRÜS KAYNAKLI OLABİLİR

Yenidoğan konjonktivitinin doğumdan sonraki ilk ayda görüldüğünü belirten Deveci, bunun alerjik, kimyasal veya enfeksiyöz nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Konjonktivitin gözlerde kızarıklık, gözkapaklarında şişlik ve akıntı ile karakterize olduğunu ifade eden uzman, "En sık nedenler arasında kimyasal irritanlar, bakteriler ve virüsler bulunur" diye konuştu.

Doğum sonrası bebeklerin gözüne enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla gümüş nitrat solüsyonu damlatıldığını belirten Deveci, bu durumun bazen alerjik reaksiyona neden olarak gözlerde kızarıklık ve sulanmaya yol açabileceğini dile getirdi.

Konjonktivitin farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirten Deveci, şu bilgileri paylaştı:

GONOKOK ENFEKSİYONU: Doğumdan sonraki 2-5. günlerde aşırı sarı-yeşil çapaklanma, gözlerde kızarıklık ve gözkapaklarını açamama şeklinde belirti verir. Bakteri kaynaklı olan bu enfeksiyonun hastanede tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmezse göz kaybına yol açabilir.

Doğumdan sonraki 2-5. günlerde aşırı sarı-yeşil çapaklanma, gözlerde kızarıklık ve gözkapaklarını açamama şeklinde belirti verir. Bakteri kaynaklı olan bu enfeksiyonun hastanede tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmezse göz kaybına yol açabilir. KLAMİDYAL KONJONKTİVİT: Doğumdan 5-19 gün sonra başlar. Önce beyaz-sulu akıntı, sonra yeşil çapaklanmaya neden olur. Tedavi edilmezse korneada kalıcı lekelenme ve görme kaybına yol açabilir. Ayrıca, klamidya enfeksiyonları yenidoğanlarda zatürreye neden olabileceğinden mutlaka tedavi edilmelidir.

Doğumdan 5-19 gün sonra başlar. Önce beyaz-sulu akıntı, sonra yeşil çapaklanmaya neden olur. Tedavi edilmezse korneada kalıcı lekelenme ve görme kaybına yol açabilir. Ayrıca, klamidya enfeksiyonları yenidoğanlarda zatürreye neden olabileceğinden mutlaka tedavi edilmelidir. HERPESVİRÜS ENFEKSİYONU: Genital herpes virüsü taşıyan annelerden normal doğum sırasında bulaşabilir. Doğum sonrası ilk iki haftada ortaya çıkar ve gözde ülser gelişimine neden olabilir. Antiviral ilaçlarla tedavi edilmesi gereklidir.

GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞINDA MASAJ ÖNERİSİ

Gözyaşı kanal tıkanıklığının her 100 yenidoğandan 6’sında görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Hülya Deveci, "Bu durum genellikle doğumdan sonra ya da gözyaşı üretiminin başlamasıyla birkaç hafta içinde belirti verir. Gözyaşının sürekli dışarı akması, sabahları belirginleşen göz kapağı çevresindeki kızarıklık ve çapaklanma ile kendini gösterir" dedi.

Deveci, gözyaşı kanalı tıkanıklığının genellikle bebek bir yaşına gelmeden kendiliğinden açıldığını vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

MASAJ: Burun ile göz birleşme bölgesindeki gözyaşı kesesine günde 30-40 kez basınç uygulamak etkili olabilir.

Burun ile göz birleşme bölgesindeki gözyaşı kesesine günde 30-40 kez basınç uygulamak etkili olabilir. İLAÇ TEDAVİSİ : Yeşil çapaklanma görüldüğünde antibiyotikli damla ve merhem kullanılabilir.

: Yeşil çapaklanma görüldüğünde antibiyotikli damla ve merhem kullanılabilir. SONDALAMA İŞLEMİ: Masaj ile açılmayan gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında, bir yaşından sonra "probing" adı verilen gözyaşı kanalı sondalama işlemi uygulanabilir.

Göz sağlığının korunması için ebeveynlerin bebeklerinde gözlemlenen herhangi bir belirtiyi ihmal etmemesi ve bir uzmana danışması gerektiği belirtildi.