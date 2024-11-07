‘Yenidoğan çetesi’ sağlık politikalarını tartışmaya açtı, CHP harekete geçiyor

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

Türkiye, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini konuşurken CHP’li belediyelerin hizmetlerini genişletmek için yeni kararları masaya yatırdığı öğrenildi. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısını 21’den 35’e yükselten, kent lokantaları açan CHP, Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimler tarafından sağlanan tanı, tedavi ve rehabilitasyonu kapsayan birinci basamak hizmetlerini belediyeye ait yerlerin “tıp merkezi statüsünde olmadığı” gerekçesiyle engellemesi üzerine harekete geçti. Bakanlığın belediyelerin açmak istedikleri yeni tıp merkezlerine de ruhsat verilmediği ifade edildi. CHP’nin il ve ilçe düzeyinde yeni yaklaşımlar için görüşmelerini sürdürdüğü ve 2025’in ilk aylarına kadar devam edecek sağlık çalıştaylarında konu hakkında atılacak somut adımların belirleneceği aktarıldı.

Özellikle İstanbul ve Ankara’da belediyelerin aşılama ve hastalık taraması şeklindeki hizmetlerini artırmaya çalıştığına dikkat çekilirken söz konusu hastane ve tıp merkezleriyle ilgili ilk adımların bu illerde atılabileceğini söyledi. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları “Sistemde birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili boşluk var. Bunu tamamlayabilmek adına mevcut tıp merkezlerinin yanına yeni merkezler de açmak istiyoruz ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiyor. Hastane satın alınması da gündemde ancak İBB’nin birinci düşüncesi yeni tıp merkezleri açmak” dedi.

EŞREFPAŞA MODELİ GÜNDEMDE

CHP’li belediyelerin artırmak istediği sağlık hizmetleri için örnek alınabilecek modellerden birinin de İzmir’de bulunan ve Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi olma özelliğini taşıyan Eşrefpaşa Hastanesi olduğu belirtildi. CHP’li kurmaylar, 1908 yılında hizmete açılan ve 1950 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen hastanenin işlevselliğine dikkat çekerken belediyeler tarafından hastane satın alınması durumunda Eşrefpaşa Hastanesi’nin önemli bir rol model olabileceğini aktardı.