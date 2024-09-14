‘Yılda 11 milyon sepsis kaynaklı ölüm!’

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:46

Güncelleme: 14.09.2024 - 14:46

Dünya Sepsis Günü nedeniyle dün Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) Genel Merkezi’nde 12 uzmanlık derneğinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Türk Cerrahi Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC), Türk Nöroloji Derneği, Türk Toraks Derneği (TTD), Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) katıldı. Ortak açıklama metnini okuyan TÜYUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emel Eryüksel, “Sepsis, ağır bir enfeksiyon varlığında vücudun enfeksiyona verdiği savaşın kontrolsüz bir hale gelerek, kişinin kendi organlarına hasar vermesi sonucu oluşur. Erken tanı koyularak acil bir şekilde tedavi edilmez ise yaygın organ hasarı ve ölüme neden olabilen ciddi bir durumdur” dedi. Dünya genelinde yılda yaklaşık 50 milyon sepsis vakası ortaya çıktığını ve 11 milyon sepsis kaynaklı ölüm gerçekleştiğini kaydeden Eryüksel, “Her 2-3 saniyede bir kişi, sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kurtulan hastalarda da kalıcı engellilik hali gibi önemli sorunlar gelişebilmektedir. Ayrıca sepsis vakalarının üçte birinden fazlası 5 yaş altında çocukları etkilemekte olup bu durum sepsisin geniş bir yaş grubunu etkilediğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘EN YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI YOKSUL ÜLKELERDE’

En yüksek ölüm oranları ise düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü kaydeden Eryüksel, “Unutulmamalıdır ki her hastalık gibi sepsisin de tedavisinden önce önlenmesine gayret gösterilmelidir. Aşı ile önlenebilir hastalıklar için toplumun aşılanması, el hijyeni, enfeksiyon kontrol kurallarına uyum ve hastanın kronik hastalıklarının iyi yönetimi sepsisi önlemede önemli adımlardır” diye konuştu.

‘ANNE ÖLÜMLERİNİN ÖNEMLİ BİR NEDENİ’

Eryüksel, şunları kaydetti:

“Beş yaş altı ölümlerin yaklaşık yüzde 60’ı sepsise bağlıdır ve sepsis, anne ölümlerinin de önemli bir nedenidir. Ateş, titreme, yaygın kas-eklem ağrıları gibi enfeksiyon bulguları olan bir hastada gelişen bilinç değişikliği, kendini çok kötü hissetme veya genel durumun bozulması, nefes darlığı, solunum ve nabız sayısında artma, tansiyon düşüklüğü meydana geldiğinde sepsisten kuşkulanılmalıdır. Bu belirtiler varlığında kişiler en yakın acil servise başvurmalıdır.”

ANTİBİYOTİK DİRENCİ VURGUSU!

Toplumda antibiyotiklerin yaygın olarak kullanımı, basit enfeksiyonlarda mikroorganizmaların antibiyotik ile tanışıp direnç kazanmasına yol açtığına da değinen Eryüksel, “Bu durum hekimlerin sepsise yol açan ciddi enfeksiyonlarda kullanabileceği antibiyotik seçeneklerinin sayısını ve etki alanını azaltmaktadır” dedi.