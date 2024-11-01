Yine sağlıkta şiddet: Hemşireyi darp ettiler
Gaziemir Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste görev yapan hemşireye, çalıştığı esnada bir erkek ve bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Hemşire A.Ç.’nin saldırıdan sonra boynunda çizikler ve morluklar oluştu. Olayı duyuran Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenerek “Artık yeter” dedi.
İzmir’de Gaziemir Devlet Hastanesi’ne gelen bir kadın ve bir erkek hemşireyi darp edildi. Cerrahi servisinde hizmet veren Hemşire A.Ç., çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken boyun bölgesinde tırnak izleri ve morluklar meydana geldi. Tedavisine devam edilen A.Ç.’nin hastaneye yatırıldığı belirtildi. Saldırıda bulunan kişilerin ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
DOĞRUYOL: ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYIN
Olayı duyuran Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslendi. Sosyal medya hesabından saldırı sonrası hemşirenin fotoğraflarını paylaşan Doğruyol, “Yer Gaziemir Devlet Hastanesi Tarih:31.10.2024 Saat:17:00 suları. Hastaneye gelen bir bayan ve bir erkek cerrahi servisinde hizmet vermekte Hemşire A. Ç. Ye fiziki saldırıda bulunarak darp etmişlerdir. Darp edilen hemşire arkadaşımız A.Ç. Hastaneye yatırılmış, tedavisi devam etmektedir. Psikolojik çöküntü içerisine giren hemşire arkadaşımızın durumu bizleri oldukça üzmüştür. Bize gelen bilgilere göre hemşire arkadaşımızı darp eden kişiler güvenlik görevlilerimiz tarafından evinden alınmıştır. Sayın Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarının öncelikli Aile hekimliği yönetmeliği, kadrolaşma değil, sağlıkta şiddettir. Her gün onlarca sağlık çalışanımız hakarete küfre şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddete karşı bilmem, görmem, duymam diyerek üç maymunu oynamayın. Seyretmeyin önlem alın. Sağlık çalışanlarının vatandaş gözündeki itibarını iade edin. Şu deskin haline bakın, hemşire arkadaşımızın boynundaki tırnak izlerine bakın. 7/24 kesintisiz görev yapan sağlık çalışanlarımız bunu hak etmiyor. Artık yeter” diye konuştu.
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