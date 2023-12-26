Yoğun bakımlarda boş yer kalmadı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Hastanelerin acil servisleri ve aile sağlığı merkezleri (ASM), kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikâyetiyle başvuran yurttaşlarla doldu. Ancak COVID testi kamu sağlık kurumlarında yapılmadığı için hekimler, COVID ve İnfluenza’yı birbirinden ayıramıyor. Çok sayıda COVID vakasının olduğuna dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Covid testini ancak özel sağlık kuruluşlarında parayla yaptırabiliyorsunuz. Test yapılmadığı için hasta, COVID mi, yoksa grip mi belli olmuyor” dedi.

‘AMELİYAT YAPILAMIYOR’

COVID’in kendi haline bırakıldığını vurgulayan Kırımlı, “Hastanedeki arkadaşlarımız, yoğun bakımlarda yer olmadığını söylüyor. Yoğun bakımlar dolu olduğu için bazı ameliyatların yapılamadığı bilgisi geliyor. Hastaneler, poliklinlikler, ASM’ler patlama noktasında. Ölüm sayıları da artmış durumda” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin büyük bir kısmının rapor aldığını kaydeden Kırımlı, “İnfluenza mevsiminin de gelmesiyle vakalar patladı. Geçen hafta ilaçlar yoktu. Zam gelecek diye depolardan çıkmıyordu. Şimdi de SGK’nin rapor sistemi çalışmıyor. Öğle vaktine kadar 50 hastaya baktım. Neredeyse hepsi üst solunum yolu enfeksiyonu” değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğuna uymadığının altını çizen Kırımlı, “Öksürüyor, hapşırıyor, ateşli hastalığı var. Koridorda bekliyor. Havalandırma imkânımız kısıtlı, bekleme alanımız dar. Toplu alanlarda, özellikle işyerlerinde maske takılmalı. İşyerlerinde hasta birisi çalışmaya zorlanmamalı. En çok iş yerlerinden hastalık geçiyor” diye konuştu.