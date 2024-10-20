Yurttaş doktor bulamıyor, randevular günler sonrasına alınabiliyor

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçesini inceledi. Akay, Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışında işlettiği hastanelere, bakanlık bütçesinden 8 ayda 214 milyon lira aktarıldığına dikkat çekti.

AFRİKA’YA DEĞİL, ANADOLU’YA...

İktidarın sağlık politikalarını eleştiren Akay, 13 ilin devlet hastanesi olmadığına vurgu yaparken AKP’ye de “Sağlık yatırımlarını Afrika’ya değil, Anadolu’ya yap” eleştirisinde bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışındaki hastaneler için sekiz ayda harcadığı paraya işaret eden Akay, “2014 yılında hizmete açılan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 24 milyon 192 bin 253 lira, 2014 yılında hizmete açılan Mogadişu Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 76 milyon 164 bin 833 lira, 2019 yılında hizmete açılan Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi’ne 46 milyon 32 bin 813 lira, 2021 yılında hizmete açılan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’ne 68 milyon 16 bin 245 lira olmak üzere 2024 yılının ilk 8 ayında toplam 214 milyon 406 bin 145 lira aktarılmış” dedi.

‘YURTTAŞ MAĞDUR EDİLİYOR’

Devlet hastanesi olmayan yerlere işaret eden Akay, “Başta seçim bölgem Karabük olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Niğde, Siirt ve Uşak illerimizin merkez ilçelerinde, kamu adına sağlık hizmeti veren devlet hastanesi bulunmamaktadır. İktidara çağrıda bulunuyoruz, sağlık yatırımlarını Afrika’ya değil, Anadolu’ya yap” dedi.

Akay, yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti için harcanan paralara da dikkat çekti. Akay, şunları kaydetti: “Ocak 2014 sonrasına ait GSS prim borçlarını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldığına dair 10 milyona yakın vatandaşımıza telefon mesajı gönderildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, ülkemizde tedavi talebinde bulunan yabancı hastalara verilen hizmetler için 8 ayda 28 milyon 407 bin lira harcanmış. Yurttaşın alın terini yabancılar için harcayan iktidar, vatandaşlarınızı ise sağlık hizmetlerinden mahrum ediyor. Bu durum asla kabul edilemez. İktidar önceliği yabancılara değil kendi vatandaşına tanımalıdır.”