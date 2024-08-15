Yürümekte bile zorluk çekiyordu, 248 kiloda tüp mide ameliyatı oldu

Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:55

Güncelleme: 15.08.2024 - 14:55

Elazığ’da yaşayan 26 yaşındaki Akın Eren, 248 kiloya ulaşması sonucu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı oldu. Kiloları nedeniyle yürüme, nefes alma ve uyuma sorunları yaşayan Eren, tedavi için hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda obezite cerrahisi kararı alındı. Op. Dr. Sadık Keşmer tarafından gerçekleştirilen slevee gastrektomi (tüp mide) ameliyatı başarılı geçti. Ameliyatın ardından Eren, hastanede bir hafta süreyle takip edildi ve taburcu edildi.

Op. Dr. Sadık Keşmer, Akın’ın kiloları nedeniyle bugüne kadar yaptığı en büyük obezite cerrahisi ameliyatını gerçekleştirdiğini belirterek, “Fazla kilolar sağlık açısından ciddi problemler oluşturuyordu. Bu nedenle ameliyat süreci zorlu oldu ancak başarılı geçti. Akın, şimdi daha sağlıklı ve mutlu bir durumda. Obezite cerrahisiyle hayati riskler azaltıldı ve Akın’ın sağlığı önemli ölçüde düzeldi” dedi.

Doç. Dr. Zuhal Karaca Karagöz, obezitenin günümüzün en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Medikal tedavi, düzenli egzersiz ve beslenme ile birlikte obezite cerrahisi büyük bir öneme sahiptir. Akın’ın medikal tedaviyle iyileşmesi mümkün olmadığından cerrahi tedaviye yönlendirdik. Bu yaklaşım, komplikasyonları en aza indirmeyi ve hastanın sağlığını iyileştirmeyi hedefledi” şeklinde konuştu.

Akın Eren, ameliyat sonrası kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, “Artık sağlığıma kavuşacağım ve fazla kilolarımdan kurtulacağım için çok mutluyum. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum. Kilolarım nedeniyle yaşam kalitem düşmüştü, şimdi hedefim sağlıklı bir yaşam sürmek ve fizyoterapist olarak bir iş kurmak” dedi.