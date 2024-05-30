Yüz felci, kök hücre ile tedavi edilebiliyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:32

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:32

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hakan Oğuzhan, iyileşmede gecikme gösteren ve kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyen yüz felcinde uygulanan kök hücre tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yüz felci ve oluşturabileceği hasarlara değinen Uzm. Dr. Oğuzhan, "Yüz felci, yüz kaslarının bir tarafının aniden veya yavaş yavaş felç olduğu bir hastalıktır. Yüz felci bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Vakaların yüzde 60 ile 75’inin nedeni bilinmemektedir. Hastaların yaklaşık yüzde 75’i kendiliğinden iyileşse de, yüz felci, kalıcı veya geçici ağız yetmezliğine yol açabilir. Etkilenen taraftaki göz kapağının kapanamaması nedeniyle potansiyel olarak kalıcı göz hasarına neden olabilir" diye konuştu.

"YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR"

Yüz felcinin yaşam kalitesini etkilediğini belirten Uzm. Dr. Oğuzhan, "Yüz felci olan hastaların yaklaşık yüzde 25’inde orta ila şiddetli fasiyal asimetri devam eder ve sıklıkla hastanın yaşam kalitesinden bozar. Yüz felcinin bu uzun vadeli yan etkisi hastalar için yıkıcı olabilir. Yüz felcinin sebebi bilinmese de, herpes virüsüne özgü bağışıklık tepkisi ve iskemik veya kalıtsal faktörler ile yakından ilişkilidir" şeklinde konuştu.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİ''

Yüz felcinde kök hücre tedavisinden bahseden Uzm. Dr. Oğuzhan, "Bozukluğun erken evrelerinde steroid tedavisinin antiviral tedavi ve fizik tedavi yöntemleri ile hastalarda hızlı bir iyileşme sağlanır. İleri vakalarda sinirlerin gevşetilmesi ve estetik cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Ancak iyileşme göstermeyen birçok hasta çeşitli fonksiyonel ve sosyal sorunlarla hayatına devam etmektedir. İyileşmekte gecikme gösteren ve kalıcı yüz felci olan hastalarda ise kültürlenmiş bebek kordonundan çoğaltılmış mezenkimal kök hücre veya kendi dokularından kültürlenmiş mezenkimal kök hücre enjeksiyonları ile yüz felcinin iyileşmesi sağlanmaktadır. Bu işlem ameliyathane şartlarında hasar görmüş sinir ve kaslara yapılan enjeksiyonlar ile tedavi edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.



