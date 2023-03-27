Yüzlerce çocuğu olan sperm bağışçısına dava açıldı: Bağış yapmasın!

BBC'de yer alan habere göre Hollanda’daki Donör Çocuk Vakfı ile sperm bankası yoluyla anne olan bir kadın, “kara listede” bulunmasına rağmen dünya çapında yüzlerce çocuğun biyolojik babası olduğu belirlenen Hollandalı sperm bağışçısı hakkında dava açtı.

Vakıf ve anneler, 41 yaşındaki Jonhatan M.‘nin artık daha fazla sperm bağışı yapmasını istemiyor.

Sperm bağışı yoluyla çocuk sahibi olan aileler, aynı bağışçıdan olan yüzlerce çocuğun ensest ya da akraba evliliği riskiyle karşı karşıya kalabileceğinden endişe duyuyor.

Hollanda yasaları, bağışçıların en fazla 12 kadına sperm vermesine ve en fazla 25 çocuğun babası olmasına izin veriyor.

Ancak Hollanda’nın Lahey kentinde yaşayan Jonathan M.‘nin, yasal engellere rağmen 102 çocuğun biyolojik babası olduğu belirlendi.



Hollanda’da kara listeye alınan ve bağış yapması yasaklanan Jonathan M., dünyadaki diğer sperm bankalarına ve kişilere sperm vermeye devam etti.

Jonathan M.‘nin kendi açıklamalarına göre, şu anda çeşitli ülkelerde kendi spermlerinden dünyaya gelen 550 çocuk bulunuyor.

Sperm bağışı yoluyla dünyaya gelen kişilerin kurduğu Hollanda Donör Çocuk Vakfı ve bir anne, Jonathan M.’nin sperm bağışı yapmasının engellenmesi ve bugüne kadar bağışta bulunduğu kliniklerin adını vermesi için mahkemeye başvurdu.

Lahey Mahkemesi, davayı öncelikle ele alacak. Mahkeme, dava sürecine ilişkin takvimi Pazartesi günü belirleyecek.

Hollanda'da, 2004'ten bu yana isimsiz sperm bağışı yasak. Çocuk, 16 yaşına geldiğinde biyolojik babasının kimliğini öğrenebiliyor.

Aynı bağışçıdan olan çocukların birbirleriyle ilişki kurmasını ve kalıtsal hastalıkların yayılmasını önlemek ve için bir donörün sperminden en fazla 25 çocuk yapılmasına izin veriliyor.

Hollanda Jinekologlar Derneği, 2017 yılında, klinikleri uyararak, en az 102 çocuğun bir bağışçıdan alınan spermler yoluyla dünyaya geldiğini bildirdi.