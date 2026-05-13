Zayıflama iğnelerinden sonra kilo almayı önleyen hap

Yeni bir hap kilo verme iğnelerini kullanmayı bırakan kişilerin yeniden kilo almasını önlemeye yardımcı olabilir.

Araştırmalar, orforglipron adı verilen tableti bir yıl boyunca her gün alan hastaların GLP-1 enjeksiyonlarını bıraktıktan sonra kilo almalarını büyük ölçüde engellediğini gösterdi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın masrafları, kilo verme iğnesi Mounjaro'yu da üreten Eli Lilly şirketi tarafından karşılandı.

Uzmanlar, hapın ne kadar kullanılması gerektiğini bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu, tedavinin ömür boyu sürebileceğini söylüyor.

ABD'de satışa çıkan hapın yakın zamanda İngiltere ve diğer ülkelerde de piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden kilo yönetimi araştırmaları uzmanı Dr. Marie Spreckley, bir hap yutmanın hastalar için enjeksiyondan daha çekici olabileceğini söylüyor.

Araştırmanın parçası olmayan Spreckley "Bu etkilerin ne kadar kalıcı olacağını hâlâ bilmiyoruz" diyor ve ekliyor:

"Bu çalışma, obezitenin sıklıkla sürekli tedavi ve destek gerektiren kronik, tekrarlayan bir hastalık olduğu yönündeki giderek artan farkındalığı güçlendiriyor."

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Dr. Simon Cork, araştırmanın "kayda değer" olduğu yorumunu yapıyor.

Cork "Tansiyon, lipidler ve kan şekerindeki düşüşün, ağızdan ilaç alan hastalarda korunduğunu da belirtmek önemli" diyor.

Bunun kalp hastalığı gibi obezitenin uzun vadeli sağlık risklerinden bazılarını azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

HAP NASIL ÇALIŞIYOR?

Orforglipron, iştahı azaltan ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan doğal bir hormonu taklit ederek obezite iğnelerine benzer şekilde işliyor.

ABD'de fiyatı, en düşük doz için aylık yaklaşık 149 dolar civarında. Bazı GLP-1 enjeksiyonlarının aylık 1000 doların üzerinde olduğu düşünüldüğünde, mevcut enjeksiyonlardan daha ucuz.

Benzer şekilde, rakip üretici Novo Nordisk'in GLP-1 ilacı Wegovy'nin hap versiyonu ABD'de onaylandı ve İngiltere'de onay bekliyor.

Çalışmada, daha önce bir yıldan uzun süredir GLP-1 enjeksiyonları tirzepatid (Mounjaro) veya semaglutid (Wegovy) kullanan ve başarılıyla kilo vermiş 376 katılımcı incelendi.

Katılımcılardan enjeksiyonları bırakmaları istendi ve bir yıl boyunca her gün ya orforglipron içeren bir hap ya da plasebo bir hap almaları istendi. Hangi ilacı aldıkları kendilerine söylenmedi.

Çalışmanın sonunda, orforglipron alan katılımcılar önceki kilo kayıplarının %70'inden fazlasını korurken, plasebo grubunda bu oran %38-50 civarında kaldı.

İlacın yan etkileri yaygın ancak çoğunlukla hafifti. Bunlar mide bulantısı, kabızlık ve ishal olarak sıralanıyor.