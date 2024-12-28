Zemini kayan Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi için soruşturma açılmamış

Yayınlanma: 28.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 04:00

Karabük’e bağlı Eskipazar’da 2018’de hizmete açılıp, zeminindeki kaymalar nedeniyle 2020’de boşaltılan devlet hastanesine yönelik olarak gerek yüklenici firma gerek ilgili personel hakkında adli ve idari işlem yürütülmediği ortaya çıktı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı’ndan, Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi’nin yer seçiminin nasıl yapıldığı, kamu kaynaklarıyla yapılan hastanenin kullanılamaz hale gelmesinin sorumlularının tespit edilip edilmediği, hastaneyi inşaa eden firmanın fizibilite çalışması yapıp yapmadığı sorularına yanıt istedi. Akay’ın soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yatırım öncesi tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi Eskipazar hastanesi için de detaylı olarak fizibilite yapıldığını söyledi. Memişoğlu, “yatırımın gerçekleştirildiği taşınmaz için imara esas etüdün yapıldığı, sahanın imara açık olduğu, zemin etüt raporunda parselin bulunduğu saha için kütle hareketleri riskinin olmadığı görülerek yatırımın bu alan üzerine planlandığını” belirtti.

‘YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT’

Ayrıca bakanlık tarafından da 12 Ocak 2014 tarihinde imara esas zemin etüt raporu hazırlattırıldığı belirtilen yanıtta şu ifadelere yer verildi: “Zemin etüt raporlarının hazırlandığı tarihlerde yürürlükteki mevzuatlarda sondaj derinliklerinin 10-20 metre seviyelerinde olması gerektiği bildirilmekte idi. Netice itibariyle bu derinliklerdeki sondajlarda, zamanla 40-60 metre derinlikte oluşabilecek bir kayma hattını tespit etmek mümkün olmamıştır. Gerek hastane inşaatı yüklenicisi gerek süreç içerisinde hizmeti bulunun personellere yönelik herhangi bir adli veya idari işlem yürütülmemektedir. Geçen süre zarfında bakanlığımızca hastane arazisi ve arazinin civarına yönelik olarak geoteknik değerlendirme raporu ve heyelan önleme projesi hazırlattırılmış olup, 2019 yılı teknolojik imkanları çerçevesinde önerilen yöntemin maliyetinin yüksek olması ve imalatların görece vakit alması nedenleri ile can ve mal güvenliği açısından mevcut durumun risk teşkil etmesi nedeniyle hastane binası boşaltılmıştır.”

Bakanlık yanıtında alternatif çözüm yöntemleri üzerinde değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi. Sağlık Bakanlık’ı, CHP’li Akay’ın başka bir soru önergesine verdiği yanıtta ise bu kez Eskipazar ilçesindeki ikinci basamak 25 yataklı devlet hastanesinin hizmet verdiğini savundu.

12 MİLYON LİRA ZARAR

Akay, “Düzgün yürütülmeyen inşaat süreci ve alınmayan önlemler yüzünden 12 milyon liralık kamu zararı meydana geldiği anlaşılmaktadır. Neresinden baksak skandal. Sağlık sisteminin geldiği acı tabloyu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.