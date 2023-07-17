Zübeyde Hanım hastanesi kaderine terk edildi!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:00

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından önce kapatılmak istenen ancak kamuoyunda oluşan baskı nedeniyle kapatılamayan, “Ankara’nın en köklü ve iyi kadın ve doğum hastanesi” olarak da bilinen Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Doğum, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kaderine terk edildi. Hastane “resmi olarak kapatılmadı” ancak hastanenin “içi boşaltıldı.”

(Sadece bir polikliniği açık olan hastane kaderine terk edildi.)

Günde 750’nin altında hastaya ayakta hizmet veren, aylık yatan hasta sayısı 2 binlerden 600’lere gerileyen Zübeyde Hanım’ın üç polikliniğinden yalnızca biri açık. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Başkanı Kubilay Yalçınkaya ranta kurban edilen hastanenin saat 17.00 sonrası ile hafta sonları “kuş uçmaz kervan geçmez hâl aldığına” dikkat çekti.

(Kubilay Yalçınkaya)

Yalçınkaya, “Özel hastane sahibi Bakan Fahrettin Koca’ya sormak gerekiyor: Kendi mülkünü çürümeye bırakıp, fahiş fiyatla ekipmanı ve personeli ile kira ve hizmet bedeli ödediği başka bir hastanede hizmet sunmanın girişimcilikte karşılığı var mıdır?” tepkisini dile getirdi.