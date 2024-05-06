Başkanın DEM Parti’den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi
DEM Parti'den istifa eden Birecik Belediyesi Başkanı Mustafa Begit'e DEM Partililer tarafından halkın iradesini yok saydığı için tepki gösterildi. Polis, belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mustafa Begit ve 4 meclis üyesi, önceki hafta yaptıkları bir açıklamayla partilerinden istifa etti. İstifa gerekçesini belediyeye dışardan yönetme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk posterlerine müdahale olarak açıklayan Begit, bağımsız kalacaklarını belirtti.
Begit’in istifasına DEM Parti il başkanlığı ile milletvekilleri tepki gösterdi. Önceki hafta içinde Birecik’te toplanan DEM Parti yetkilileri Begit’in halkın iradesini yok saydığı için tepki gösterdi.
POLİS YOĞUN ÖNLEM ALDI
DEM Partililerin bugün belediye önünde toplanacağı bilgisi üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Şanlıurfa merkezden toma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde ilçeye giden güvenlik güçleri, belediye girişine barikat kurdu.
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