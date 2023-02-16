THK'den Arınç'a tepki: Diplomasını iade etsin

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:34

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 14:34

Türk Hukuk Kurumu (THK) Başkanı Nail Gürman, Arınç’ın seçimlerin ertelenmesine ilişkin açıklamasında kullandığı “Anayasalar kutsal metinler değillerdir” ifadelerine dikkat çekerek, “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ve asgari bir hukuk öğrenimi yapmış olan bir kimse için çok talihsiz ve ne yazık ki, şaşılacak bir beyandır” tepkisini gösterdi. Gürman, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişteki bir Cumhurbaşkanının “anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz” anlayışının mirasçısı olan kişilerden başka bir düşünce beklemenin şaşırtıcı olacağını belirtti.

'ÇOK TEHLİKELİ'

Gürman şunları kaydetti:

“Anayasayı sadece bir hukuki metin olarak düşünmek, hukuk anlayışında ‘cahilliğin’ bir sonucu olsa gerektir. Ayrıca, YSK’nın bu konuda seçimleri erteleme yetkisinin olduğunu beyan eden Bülent Arınç, bu açıklamasına gerçekten inanıyorsa hukuka ve demokrasiye inanmış Anayasanın saygınlığını baş üzere tutmuş bir toplum olarak kendisinden bir tek ricamız olabilir. Lütfen, diplomasını okuduğu fakülteye iade etsin. Anayasanın bu şekilde yorumlanması çok tehlikeli ve dünya hukukçularını bize güldürecek bir fikirdir. Anayasa ve yasalarımız uyarınca, seçimler Anayasanın 78. maddesinde belirtilen kural dışında ertelenmez, YSK’nın bu konuda hiçbir yetkisi olamaz. Demokrasilerde halkın oyu ile kabul edilmiş bir anayasa tek kutsal metindir” ifadelerini kullandı.

